Crónica 19-06-2018

Estudiantes secundarios maulinos aprenden de escritura y literatura a través de las redes sociales

Crearon Fanpage en el que suben sus ensayos, los que son compartidos y comentados por la comunidad.



Jóvenes de cuarto medio del Liceo de Cultura en Talca, son parte de un proyecto de escritura de ensayos de opinión, sobre distintos temas contingentes, los cuales difunden a través de redes sociales, buscando fomentar el uso de estas tecnologías más allá del ocio, como un espacio informativo y de aprendizaje.



“La voz de los secundarios”, es el nombre de la Fanpage de Facebook en la que los jóvenes exhiben sus creaciones literarias, y quien lidera esta iniciativa es Isabel Ortega, profesora en formación de Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad Católica del Maule (UCM), quien realiza su práctica en dicho Liceo.

El proyecto nace en el marco de la unidad: En ensayo en Latinoamérica, unidad tres del programa de lenguaje para cuarto medio.



“Tenía entonces tres clases para enseñar a los chicos cómo escribir un ensayo de forma coherente, pero me di cuenta que no tendría mucho sentido para ellos escribir para que lo leyera yo, y como el internet es parte de nuestra cotidianeidad, y más aún de la de los adolescentes, se me ocurrió crear esta plataforma”, explicó Isabel.



La futura docente UCM, agregó que “sentí que la idea les había parecido motivante, lo que pude constatar cuando, luego de subir los primeros trabajos y ver cómo las personas querían leerlos, mostraron aún más interés en escribir bien, mejor, agregar o quitar cosas de sus textos, y hablar sobre lo que las personas le decían respecto a su propia opinión”.