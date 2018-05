Nacional 12-05-2018

Estudiantes y dichos de Beyer sobre relación entre alumno y profesor: "La solución no está en prohibir la amistad"

El rector de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Harald Beyer, dijo hoy en una entrevista que "entre profesor y alumno no debiera haber amistad". El ex ministro de Educación enfatizó en Radio Universo que "tú no puedes permitir relaciones de esa naturaleza en una institución y más todavía en las universidades, donde hay posibilidades de asimetrías de poder en situaciones especiales que invitan a este tipo de cosas".

Con estas declaraciones el otrora jefe del Mineduc en el primer Gobierno de Sebastián Piñera abre aún más la discusión en torno al acoso sexual dentro de las universidades, donde varias facultades se mantienen tomadas por movimientos feministas. Sobre los dichos del rector, la vocera de la Confech, Sandra Beltrami, la secretaria ejecutiva de la FECh, Francisca Ochoa, y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Desarrollo, Agustín Geldres, analizan los límites que deberían existir en la relación entre docente y alumno. Relaciones entre profesores y alumnos La solución no está en prohibir las relaciones de amistad entre profesores y estudiantes, eso no soluciona el tema del acoso y del abuso, que no es solo sexual sino que también académico. Esa no es la solución, es hacer lo del sillón de Don Otto, el conocido chiste, pero no es buscar una solución real de parte del Estado. La solución es que existan regulaciones que deben ser de carácter general a través de la ley y deben ser normativas que provengan desde el Estado para todas las universidades y también para los CFT e IP. Acá no se trata de separar a los estudiantes de los profesores, sino que de tipificar qué es exactamente el abuso, cómo combatimos el abuso y el acoso, cuáles son las sanciones existentes. Porque además no deben pagar justos por pegadores, hay que pensar que no todos los docentes van a ser acosadores o abusadores o van a aprovecharse de su condición de docente.