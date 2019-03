Nacional 01-03-2019

Estudio: 85% considera que la presencia de hijos de inmigrantes _es enriquecedora_ para todos los alumnos

Un 35% de los chilenos considera que se trata a los inmigrantes con desconfianza. Otro 21% opina que existe rechazo y un 16% que el sentimiento que predomina es más bien de indiferencia. Estos son algunos de los resultados arrojados por un estudio del Centro Nacional de Estudios Migratorios (Cenem) de la U. de Talca, que midió la percepción de los chilenos sobre la inmigración, y que mostró que, a pesar de que se mantienen ciertas actitudes de recelo, los datos históricos muestran que la percepción positiva en torno al proceso migratorio ha ido aumentando de forma paulatina.

"Chile es un país que no estaba acostumbrado a tener grandes flujos migratorios y los más recientes eran fundamentalmente de nuestros vecinos peruanos. Últimamente hay flujos migratorios desde otros puntos de Latinoamérica y el Caribe, y llegan personas muy diferentes a nosotros en términos culturales", explica el director del Cenem, Merardo Aguirre. "Como no estamos acostumbrados, las personas miran esto con cierta desconfianza, pero eso no significa nada negativo sino simplemente que los chilenos todavía no nos hemos acostumbrado a ver gente distinta a nosotros en el país", añade. Así, un 90% de la muestra -que incluyó a 500 personas- considera que los inmigrantes deben tener igualdad ante la ley, un 61% que deberían tener derecho a voto y un 74% que reciben del Estado lo mismo o menos de lo que aportan. Empleo y salud De acuerdo a los encuestados, entre los requisitos que debería cumplir alguien que quiera inmigrar a Chile, lo más importante es una buena cualificación laboral (34%), un buen nivel educacional (32%) y el idioma español (29%). Asimismo, un 64% cree que lo que más influye en el trato a los inmigrantes es su nacionalidad y un 59% que es el color de piel. "La percepción que los chilenos tienen de los inmigrantes es la que se ha ido generando por la información que se entrega a través de los medios y en el ámbito político, donde se ha convertido en parte de las campañas", señala Merardo, dando como ejemplo la reciente vinculación que hizo el ministro de Salud, Emilio Santelices, entre la inmigración y el aumento de VIH.