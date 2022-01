Nacional 12-01-2022

Estudio CMF: Nivel de deuda bancaria de chilenos cayó 13,6% en 2021 producto de ayudas fiscales y retiros previsionales

El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, junto a la directora de estudios, estadísiticas y datos de la entidad, Nancy Silva, presentaron la octava versión de su Informe de Endeudamiento, correspondiente al año 2021. Se trata de un estudio cuyo objetivo es generar una radiografía de los niveles de morosidad de las personas naturales en Chile.

El documento considera datos reportados periódicamente por las instituciones que supervisa el regulador, correspondientes a personas naturales con obligaciones de consumo y vivienda. Así, el análisis se centra fundamentalmente en los deudores bancarios, entendidos como aquellos que mantienen obligaciones con bancos y sus sociedades de apoyo al giro (SAG). No obstante, para estos deudores se incluye tanto su deuda bancaria como la no bancaria registrada en los archivos de información de la CMF. Adicionalmente, se incorpora una revisión del endeudamiento de aquellas personas que poseen deuda con emisores de tarjetas no bancarias (ETNB), cooperativas de ahorro y crédito (CAC) y mutuarias fiscalizadas por la CMF. El Informe de Endeudamiento 2021 alcanza una cobertura estimada equivalente al 84% de las obligaciones de los hogares en el país. Así, a junio del año anterior, el nivel de deuda representativa de los deudores bancarios correspondiente a la mediana de la distribución, alcanzó los $1,9 millones. Lo anterior, representa una disminución de 13,6% respecto al nivel de deuda representativa de $2,2 millones anotados en 2020. En tanto, los indicadores de carga financiera y apalancamiento fueron de 15,3% y 2,96 veces el ingreso, respectivamente. Al comparar con igual periodo del año anterior, se observa una disminución de la deuda representativa y una corrección a la baja en los indicadores de carga financiera y apalancamiento. Esto se explica principalmente por las políticas implementadas para enfrentar los efectos de la pandemia –como las transferencias directas y los retiros del 10%- y a las bajas en las tasas de interés registradas durante los primeros meses del año pasado.