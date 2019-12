Crónica 27-12-2019

Estudio de Fonoaudiología UC y Hospital de La Florida confirma que las desigualdades también se expresan en el uso de audífonos

• El nivel socioeconómico es un indicador clave involucrado en el abandono junto con el reconocimiento del propio paciente que tiene dificultad para oír. Los investigadores creen que el ingreso económico influye en el abandono dado que la canasta GES no incluye algunos aspectos para mantener el audífono en funcionamiento, como son las baterías y mantención del aparato.



Un estudio FONIS (Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud), desarrollado en el Hospital de La Florida por la carrera de Fonoaudiología y el Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica, demostraría que existe 2,5 veces menos probabilidad de abandono del audífono por parte de los adultos mayores con mayor ingreso en comparación a los con menor ingreso. La muestra fue de 355 pacientes, con un promedio de edad de 74 años, representando la primera y de mayor envergadura en Latinoamérica, centrada en las variables que determinan el abandono del dispositivo y el tiempo en que esto ocurre.



Para Eduardo Fuentes, docente de la Carrera de Fonoaudiología de la Pontificia Universidad Católica y líder del estudio, la clave fue medir cuándo los pacientes dejan de usar el audífono y los factores que influyen en que lo abandonen tempranamente. Para el académico existen 3 claros indicadores que determinan el abandono: el no aceptar que se tiene un problema auditivo, la satisfacción con el funcionamiento del aparato, y el ingreso económico. En el caso de la influencia del reconocimiento del problema auditivo, se explica dado que algunos pacientes no consultan por iniciativa propia, un porcentaje lo hace por presión de la familia. Por otra parte está la satisfacción con el audífono, en que mientras mayor percepción tiene el paciente de que el aparato le sirve para comunicarse, menor es el abandono. Por último, el nivel socioeconómico, donde existe menos abandono en las personas con mayor ingreso en comparación a los con ingresos más bajos, lo que se explicaría por los gastos que implica usar audífono, como las baterías, mantenciones, e incluso el desplazamiento al centro que realiza las calibraciones. La suma de todos estos indicadores provocarían que casi el 30% de los adultos mayores abandonen tempranamente el uso del audífono.



En Chile existen más de 500 mil adultos sobre 60 años con problemas auditivos, y pese a que existe un tratamiento cubierto por GES -que incluye la entrega de audífono-, un porcentaje importante lo abandona. Se estima que el Estado ha entregado más de 250 mil audífonos bajo el programa GES, involucrando una alta inversión pública, pero con problemas en su efectividad. Las cifras de hipoacusia irán en aumento dado que hacia el año 2050 se espera que 21% de la población de los países en desarrollo pertenezca al segmento adulto mayor. Todo lo anterior motivó a este equipo interdisciplinario académico y hospitalario, a analizar la efectividad de la política pública.



Fuentes señala que es común en los adultos mayores el presentar problemas para oír producto del envejecimiento. Agrega que, de no tratarse las dificultades, generan gran discapacidad, estando relacionadas con mayor riesgo de demencia, aislamiento social, caídas, y si el problema auditivo se acompaña de problemas visuales incluso aumentaría la mortalidad. Chile al igual que la mayoría de los países en Sudamérica tiene cada vez mayor cantidad de adultos mayores, por lo que sería un problema prioritario, según el especialista. Los resultados del estudio hacen pensar en la necesidad de incluir algunos elementos en la canasta del programa GES, con el objetivo de disminuir el abandono del audífono en los grupos con menores recursos económicos. Al incluir estas nuevas prestaciones se limitaría en parte las brechas socioeconómicas que se observaron en el estudio.



Para el Dr. Gonzalo Valdivia, co-investigador del estudio en el Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica, esta investigación clínica es muy importante ya que busca evaluar la frecuencia, magnitud y los problemas relacionados con este tipo de políticas públicas que buscan apoyar al adulto mayor. “La discapacidad auditiva impacta no solo la calidad de vida del paciente, sino también su seguridad y salud mental. Gracias a este estudio podemos conocer los perfiles de usuarios que adhieren y abandonan el uso del audífono, lo que constituye una alta inversión por parte de Estado”, precisó Valdivia.



Para el académico, la importancia de este proyecto es que une a disciplinas como la fonoaudiología, la medicina y la salud pública, complementándolas para recopilar antecedes clínicos y alimentar así políticas más eficientes, considerando factores internos del paciente, así como otros que atañen a los facilitadores de su entorno (equipo de salud, cuidadores y familia), el entrenamiento en el uso del audífono y los procesos de mantención y recambio del dispositivo, abriendo una línea de investigación que será de gran utilidad.



“Tener un dispositivo auditivo no resuelve el problema, por lo tanto la idea es trabajar en el seguimiento de los pacientes y fortalecer las redes de atención primaria para luego ser derivado a centros de atención especializados, idealmente con políticas más eficientes y asertivas”, concluyó el Dr. Valdivia.