Social 16-02-2017

Estudio de la U. de Chile determinó pérdidas cuantiosas de bosque nativo, agua y suelo. La otra pobreza: patrimonio ecológico de Chile ha sido arrasado en los últimos años

La más de 380 mil hectáreas (ha) quemadas que dejaron los incendios que azotaron al centro sur de nuestro país este verano no solo pusieron en evidencia la débil respuesta política y técnica que tuvo el sistema gubernamental del país, sino que abrieron también la discusión respecto al uso de suelo con fines industriales y agrícolas, además de la aniquilación constante del ecosistema, de la flora y fauna de nuestro país y, junto con ello, de miles de hectáreas de bosque nativo, evidenciando la incapacidad del ser humano para desarrollarse en sintonía con la naturaleza. Un grupo de científicos australianos de la Australian National University lo evidenciaban hace unos días, cuando prendieron las alarmas al respecto, y lograron cuantificar el efecto del hombre sobre el cambio climático, es decir, el impacto humano en los ecosistemas. Definieron que durante los 4,5 billones de años de existencia del planeta, las fuerzas externas dominantes han influido en la tasa de cambio del Sistema Terrestre y observaron, además, un aumento “muy pronunciado” en la tasa de cambio de Hombre y Ecosistema desde 1950, así como “un fuerte acoplamiento entre ambos, un fenómeno ahora conocido como la Gran Aceleración». El estudio reveló que en los últimos 45 años la tasa de temperatura de la Tierra aumentó 170 veces por emisiones antropogénicas, pasando de un 0,01° C por siglo, a un 1,7° C desde 1970, lo que deja en evidencia el crecimiento acelerado de la destrucción de los ecosistemas. Una arista similar recoge el ‘Informe País: Estado del medio ambiente en Chile. Comparación 1999-2015’, realizado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas del INAP de la Universidad de Chile. Este informe señala que desde 1999 las “macropresiones que condicionaban el medioambiente se han intensificado cuantitativa y cualitativamente”, lo que ha estado marcado por el crecimiento económico del país y, junto con ello, el desmesurado requerimiento de los recursos naturales disponibles, en especial el agua y la tierra. Este último ítem se ve marcado por los altos índices de deforestación del bosque nativo chileno.

El director del Centro de Análisis de Políticas Públicas del INAP, Nicolo Gligo, caracteriza a este proceso como una sentencia clara respecto a la reducción del territorio nacional: “El país se achica. Esto hay que verlo en tres dimensiones, se nos achican los bienes de la naturaleza, tenemos menos agua, menos bosque nativo, mucho menos suelo, la erosión del suelo es terrible, hemos pedido un 5% de nuestro territorio, como 7 millones de hectáreas, son territorio perdido, cuando pasa todo esto el país se achica y nuestro patrimonio ecológico es menor”. Según informes de la Conaf para el periodo 1999-2013, ha existido “una pérdida bruta de bosque nativo de un total de 237.126 hectáreas (ha) y un promedio anual de 16.938 ha. (...). La distribución regional de estas pérdidas de bosque nativo se registraron en las regiones de La Araucanía y los Lagos con 56.285 ha (1993-2013) y 44.794 ha (19982013), respectivamente