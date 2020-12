Social 12-12-2020

Estudio de la UCM evidenció los efectos del etiquetado de advertencia alimentaria en las decisiones del consumidor



Durante tres años, el académico de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dr. Cristián Adasme Berríos lideró la investigación con apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) que indagó los efectos que tienen las etiquetas de advertencia nutricional, conocidos popularmente como “Sellos Alto en”, en las decisiones de alimentación de los consumidores. Durante el seminario de cierre del proyecto, dio a conocer las conclusiones del estudio que muestran que dichos sellos “despiertan” la percepción de riesgo en los consumidores. Sin embargo, no todas las personas consideran estas etiquetas en sus decisiones de alimentación.

Según explicó el académico de la Facultad Ciencias Sociales y Económicas de la UCM, hace cuarenta años había problemas de desnutrición a nivel nacional, y eso se transformó al día de hoy en un elemento totalmente contrario, ya que, más del 30% de la población del país está obesa.

La Encuesta Nacional de Salud del año 2016- 2017, mostró que la población chilena adulta se encontraba con graves problemas de obesidad. Como dato, destacó que el 34% de las mujeres mayores 18 años están en esa condición, mientras que el 29% en el caso de los hombres y 43% en el caso de los niños menores de 8 años.

“Esto se debe principalmente a la vida sedentaria, aumento en la edad de la población, urbanización y cambio de los patrones alimentarios producto del crecimiento económico del país. Por lo tanto, este mismo crecimiento económico nos hizo de una u otra manera, consumir una mayor cantidad de alimentos procesados”, explicó el académico de la UCM.

Producto de los altos indicadores de obesidad, y a solicitud de la Organización Mundial para la Salud (OMS) nació la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, estableciendo además la obligación de las empresas a rotular los alimentos procesados con alto contenido de calorías, grasas saturadas, azúcar y sodio. Esta ley pionera ha captado la atención a nivel mundial, y ha sido adoptada por otros países sudamericanos, mientras que en países del hemisferio norte la tienen en consideración.

Los sellos alto en… al ser un octágono negro simulan un disco pare. Esto captura la atención de las personas, dado que la figura indica que debemos detenernos. Si este mensaje es entendido por el consumidor, se activa la percepción de riesgo lo que puede impactar negativamente en la intención de consumir un alimento con este tipo de etiquetas.

Estudio

La investigación demostró que las personas en general tienen una actitud negativa a los alimentos procesados con sellos alto en… Sin embargo “Cuando nosotros desglosamos los modelos encontramos que la actitud negativa está dada principalmente por personas con peso normal, mientras que las personas con sobrepeso, el resultado no fue significativo”, afirmó.

Y agregó que “En el caso de las personas con problemas de obesidad no solamente la actitud no fue significativa, sino que también la presión social no tenía ninguna relevancia en ellos.

Explicó el académico UCM, que el efecto de los sellos, fue mucho más fuerte al comienzo, para un grupo determinado de personas, ya que, aparecieron sus productos favoritos de consumo frecuente con una serie de sellos, lo que impactó a la población. “En un principio lo del impacto fue mucho mayor y después las personas moderaron el consumo, especialmente personas con peso normal”, puntualizó.



Dr. Cristián Adasme Berríos, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCM, dio a conocer las conclusiones de la investigación sobre los “sellos altos en”.