Crónica 28-02-2019

Estudio de prefactabilidad establece viabilidad de mejorar la ruta San Javier - Constitución

El inicio de un proceso de recolección de firmas destinado a dar mayor validez a la solicitud de mejorar la ruta L-530 M, que une a San Javier con la ciudad balneario de Constitución, anunciaron los consejeros regionales por la provincia de Talca Pablo del Río y Gabriel Rojas.



Ello, luego que se dieran a conocer los resultados de un estudio de pre factibilidad (financiado con recursos del CORE) que midió la geometría y trayectos y que da luz verde a un proyecto de esta envergadura.



A juicio del Consejero Pablo del Río, lo anterior representa una sentida aspiración de la comunidad, que reside a lo largo de los 90 kilómetros de extensión de la actual vía y de los propios usuarios que en forma diaria transitan por ella, con las dificultades que representa por su geografía y el riesgo latente de ocurrencia de accidentes de tránsito.



Recordó, que es una de las rutas con mayor nivel de accidentes en la región, que no se encuentra en buen estado y que registra puntos críticos, por lo tanto la propuesta de doble vía es absolutamente factible de concretar a partir de este diagnóstico.



“Estamos convencidos que este es un proyecto de urgencia muy necesario para el desarrollo de la Región, pero además para la seguridad de nuestros vecinos. Esta ruta que une a San Javier con Constitución, es una de las rutas con mayor índice de accidentes en la Región del Maule. Es una ruta que ha cobrado miles de vidas. Esta es una ruta colapsada que tiene un gran nivel de tránsito por lo tanto en determinadas fechas colapsa”, dijo.



Tanto, Pablo del Río como Gabriel Rojas, señalaron que las firmas que se reúnan en esta campaña, que se materializará en las comunas de: Talca, San Javier, Empedrado y Constitución, serán entregadas al Ministerio de Obras Públicas, como una forma que se acoja el clamor de la ciudadanía que pide mejoras en sectores donde viven, trabajan y estudian y por tanto terminar con el centralismo y decisiones entre cuatro paredes.



A modo de ejemplo recordaron el anuncio de la eventual construcción de un by pass en Talca, que a su juicio no se justifica al existir temas tan urgentes como es el caso de esta ruta que conecta estratégicamente con Constitución donde se registra una alta actividad forestal, pesquera y turística.