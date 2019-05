Crónica 07-05-2019

Estudio del Gobierno revela que 547 niños viven en la calle: Las medidas para enfrentar esta realidad

"Hemos dado el primer paso que es visibilizar esta realidad". Palabras con que el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, abordó el estudio del Gobierno que reveló que 547 niños. niñas y adolescentes (NNA) viven en la calle. De acuerdo al informe presentado este lunes, el 62,3% son hombres y el 37,7%, mujeres; y se ubican en todas las regiones del país y particularmente en 80 comunas. De acuerdo al trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el Sename, son 547 NNA en situación de calle que no tienen un adulto responsable con una edad promedio de 15,6 años: El 1,3% tiene entre 7 y 9 años; 16,6% entre 10 a 14 años y 82,1% tiene de 15 a 17 años.



La lista la encabezan son chilenos (528) que son seguidos por menores de nacionalidad peruana (6), boliviana (3), colombiana (3), y argentina, haitiana, venezolana, dominicana y brasileña (1). Dos de los niños detectados no supo responder o no sabía su país de procedencia. Para hacer frente a este drama, el ministro Moreno detalló las medidas que como Gobierno en conjunto con organizaciones como la Unicef o la sociedad civil llevarán adelante. Más aún, ahora que viene el invierno. "Dentro de los 547 niños hay aproximadamente un 25% de ellos que viven permanentemente en la calle tienen en promedio 17 días durmiendo en la calle cada mes. El resto son niños que van esporádicamente a la calle, que tienen una y tres noches en la calle", dijo el secretario de Estado. Moreno señaló además que "son niños que tienen un consumo problemático de alcohol y drogas, y que que han vivido una realidad muy dramática en sus familias, particularmente las mujeres que tienen temor de ser abusadas o vulneradas en sus derechos. Así que tenemos una tarea grande". Consultado sobre si la cifra dada a conocer hoy pueda incrementarse, expresó: "Yo no creo que el número sea sustantivamente superior, pero tendría cuidado en decir que este es un número exacto, porque no hay una manera precisa y exacta de poder reconocerlo". El trabajo a realizar Luego de la entrega de estas cifras, las medidas que se llevarán a efecto en el corto plazo tienen que ver con la implementación de recorridos 24/7 en tres regiones del país: Metropolitana, Valparaíso y Biobío por los ejecutores del Programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Además este programa aumentará la cobertura de 25 a 180 NNA en situación de calle y comenzaría a operar a partir de este mes. Asimismo, se abrirá un albergue de emergencia en la Región Metropolitana y Valparaíso, que comenzará a operar desde este invierno. Mientras que en el mediano plazo se diseñará un registro de información y seguimiento para NNA en situación de calle, asociado al Registro Social de Hogares y Personas en Situación de Calle, para así contar con datos oficiales de magnitud y caracterización.