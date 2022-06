Crónica 10-06-2022

Estudio del Observatorio de Movilidad de Arval: 4 tendencias clave que podrían marcar el futuro de las flotas de vehículos

El Observatorio de Movilidad Arval, experto en el registro y pronóstico de tendencias en la industria, presentó los resultados del Barómetro de Flotas y Movilidad de Chile 2022, estudio que reveló, entre otros aspectos, que los gerentes de flota están optimistas ante la posibilidad de ampliar sus dotaciones o recurrir al full-service leasing pese a las incertidumbres de los últimos años. En ese contexto, el estudio -que se llevó a cabo entre el 29 de noviembre de 2021 y el 4 de marzo de 2022 entre gerentes de flota, de pequeñas, medianas y grandes empresas- identificó cuatro macro tendencias clave para el futuro previsible en el sector. Entre ellas, agrega el reporte, destaca un claro aumento en el uso de la telemática a fin de proteger los vehículos y a sus conductores, así como también la necesidad de avanzar en el uso de nuevas energías más amigables con el medio ambiente.

1.- Los gerentes de flota retoman el optimismo Aún cuando la pandemia del covid-19 sigue generando problemas y continúa presente en la toma de decisiones de los gerentes, estos proyectan una estabilidad de sus flotas. La gran mayoría de las empresas en Chile, señala el estudio, esperan que sus dotaciones de vehículos se mantengan estables o que incluso aumenten, siguiendo la tendencia mundial para los próximos tres años. De hecho, sólo un 6% de las empresas prevé una disminución. Junto con esta mejora en las proyecciones, debido al desarrollo comercial, las empresas también apuntan a brindar más seguridad en el traslado de los empleados, tendencia que en Chile supera con creces al promedio de la región (28% vs. 15%). En este punto también se destaca la capacidad de las empresas en Chile para adaptar sus flotas a los vaivenes generados por la pandemia. Sin ir más lejos, 1 de cada 4 empresas vincula totalmente la evolución del tamaño de su flota (disminución o aumento) al covid-19, tendencia que es aún más fuerte entre las grandes compañías (32%).

2.- Chile: un mercado emergente para combustibles alternativos La adopción de tecnologías de combustibles alternativos más amigables con el medio ambiente aún se encuentra en su fase inicial. No obstante, revela el último barómetro de Arval, su expectativa de crecimiento y desarrollo está aumentando exponencialmente. En el caso de los vehículos de pasajeros aún no se observa una tendencia clara que apunte al uso de modelos con tecnología híbrida y las principales razones para recurrir a estas unidades son hasta ahora las medioambientales y económicas. Para las flotas de vehículos comerciales ligeros, la adopción de tecnologías de combustibles alternativos se basa principalmente en la voluntad de mejorar la imagen de la empresa, agrega el informe. Por otro lado, las barreras para apostar por vehículos 100% eléctricos están relacionadas con la falta de infraestructura y los altos precios de compra.

3. Soluciones alternativas de movilidad El 56% de las empresas entrevistadas en El Barómetro de Flotas y Movilidad de Chile 2022 de Arval Relsa ya ha implementado al menos una solución de movilidad alternativa, cifra que aún está por debajo de la tendencia mundial que alcanza el 65%. No obstante, la cifra local salta al 82% cuando se suman quienes están considerando hacerlo, quedando en línea con los resultados globales. Pese a ello, revela el estudio, el medio de transporte más utilizado por los empleados de las empresas que operan en el país sigue siendo el automóvil propio. En tanto, el uso del transporte público también está bastante extendido: 4 empleados de cada 10 lo utilizan para ir a su lugar de trabajo.

4. Servicios de conexión y mejor seguridad del conductor El uso de la telemática en sus flotas se alza al 59% de las empresas, quedando por encima de la media mundial del 38%. Además, la adopción de estas tecnologías está más extendida en los vehículos de pasajeros (49%) que en los vehículos comerciales ligeros (37%). La principal razón para utilizar equipos o servicios telemáticos reside en la posibilidad de mejorar la seguridad de los conductores (49%).