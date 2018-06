Crónica 21-06-2018

Estudio establece que compuesto activo del orégano podría ser usado en fertilización asistida en animales

- Académicos de la Universidad Católica del Maule avanzan en la validación científica de las propiedades de diversas plantas.

Muchos científicos son críticos al momento de validar o no la efectividad de tratamientos de salud alternativos, como son la homeopatía y otras, pero hoy los investigadores de la Universidad Católica del Maule (UCM) están desarrollando interesantes estudios de laboratorio que han permitido, por ejemplo, comprobar que el carvacrol -compuesto derivado del orégano- presenta una vía específica para facilitar la fertilización in vitro en roedores.

Dichos análisis, desarrollados por la Dra. Ingrid Carvacho, de la Facultad de Ciencias Básicas de la UCM, es mediante la utilización de electrofisiología, técnica científica que permite caracterizar y estudiar el flujo de iones que pasa a través de unas proteínas llamadas canales de iones. “Estas se encuentran en la membrana plasmática de todas las células. La electrofisiología es una técnica muy sensible que mide cargas eléctricas moviéndose a través de la membrana. De esta manera es posible registrar corrientes del orden de los nano amperios (10-9 Amperios) que corresponden a iones pasando a través de canales”, explicó.

Es así como midiendo estas pequeñas corrientes uno puede establecer la función de un determinado canal antes y después de aplicar un determinado producto derivado de las plantas. ”Es un proceso físico más que biológico”, puntualizó la investigadora.

“El contar con un determinado compuesto que modifique la función de un canal podría lógicamente significar la diferencia entre una célula que funciona ‘bien’ y otra que presenta una función deficiente” afirmó la Dra. Carvacho.

VALIDACIÓN CIENTÍFICA

“Cuando uno busca el significado de la homeopatía por ejemplo, es como que a alguna persona se le ocurrió que las plantas tienen un ‘poder’ curativo, pero no existe una base científica que corrobore lo afirmado en la creencia popular”, indicó la científica de la UCM, agregando que “Desde la ciencia somos críticos. Lo que pasa es que cuando le aplico un determinado derivado de las plantas se activa una determinada vía que ocupa tal proteína y esa proteína funciona bien o mal, pero si tú me dices que le hace bien, esa cuestión podría solo ser efecto placebo, entonces no es la idea. Nuestro trabajo sería una versión seria y científica de la homeopatía”, afirmó.

En el caso del orégano, explicó la doctora en biología celular y molecular, se demostró que, si efectivamente uno pone el principio activo del orégano, carvacrol, en un ovocito de ratón, se promueve que este entre en división celular como si estuviera fertilizado. “Esto es importante, porque muchas veces para los humanos es difícil que la fecundación ocurra y a pesar del uso de técnicas de fecundación in vitro o asistida, la fecundación no sucede. Si existiera un activador de esos canales yo podría favorecer que esto sucediera”, aseveró.

Estos resultados son preliminares, acotó, siendo el actual interés entender los principios básicos de la fertilización, para por ejemplo ayudar en diferentes campos como es la producción animal.

“No necesariamente cuando un espermio fertiliza al óvulo se produce inmediatamente el desarrollo embrionario, muchas veces se debe ayudar para que ese proceso suceda, especialmente cuando este proceso se lleva a cabo en un laboratorio, como es el caso de la fertilización in vitro. Por ejemplo, si uno quisiera preservar una determinada especie de vaca podemos tener este ovocito de vaca, fertilizarlo in vitro y asegurarme que esa fertilización fue efectiva poniendo el compuesto adicional que deje entrar calcio al ovocito para luego de dividido sea implantado en la vaca, permitiendo tener un tipo determinado de vaca lechera por ejemplo”, explicó la investigadora. También es posible pensar en un uso en la preservación de especies en extinción.

“Efectivamente para que se produzca la fertilización tengo que tener calcio en el ovocito, el cual puede venir desde el medio extracelular y los canales con los que yo trabajo y que son activados por el orégano, hacen esa labor, dejan pasar el calcio en el ovocito”, indicó la Dra. Carvacho. “Mi reciente visita a Brasil como invitada al congreso de la sociedad regional de biofísica en Teresina, abrió puertas para colaboración con grupos que trabajan con compuestos derivados de plantas y que pueden tener un efecto en canales de iones”, finalizó la doctora.