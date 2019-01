Crónica 27-01-2019

Estudio europeo advirtió que los anticonceptivos podrían provocar depresión e incluso tendencias suicidas

Depresión grave y tendencias suicidas podrían ser los efectos secundarios que producen las píldoras para prevenir embarazos en las mujeres.

Autoridades sanitarias alemanas advirtieron a la población sobre esta preocupante consecuencia que podría traer el uso de anticonceptivos hormonales, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

La EMA, se basó en un estudio realizado con registros sanitarios daneses, donde se observó el efecto de esta píldora en 475.802 mujeres, que antes de la investigación no habían tomado anticonceptivos hormonales, durante un promedio de 8,3 años. Los resultados mostraron que el riesgo de un intento de suicidio es casi el doble que el de mujeres que no usan anticonceptivos en su vida diaria.

Además, agrega que el riesgo es mayor en mujeres de entre 15 y 19 años. La EMA llegó a la conclusión que debido a la limitación de los datos no se puede establecer una clara causalidad, pero agregó que se sabe que el ánimo depresivo puede ser un efecto secundario del uso de anticonceptivos.

Además, agrega que es conocido que una depresión grave es algo que puede generar una tendencia al suicidio, por lo que consideró importante que en los envases de los anticonceptivos hormonales se advierte la gravedad de esos efectos secundarios.

El Instituto Federal Alemán para Medicamentos (BfArM), informó que "Ánimo depresivo y depresiones son efectos secundarios conocidos del uso de anticonceptivos hormonales. Las depresiones pueden ser graves y pueden llevar a tendencias suicidas y al suicidio". A partir de esto, el instituto dice que quienes venden este medicamento, deben advertirles a las consumidoras que al momento de detectar un cambio de ánimo anormal deben consultar a un médico.