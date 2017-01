Crónica 24-01-2017

Estudio evaluó positivamente sistema de conducción Open Gable en vides

Este estudio, realizó una comparación basada en encuesta de opinión a trabajadores, supervisores y productores del open gable respecto del parrón español, el cual se utiliza tradicionalmente en uva de mesa.



El uso del sistema open gable en Chile es reciente. No obstante, podría convertirse en una alternativa interesante para los productores de uva de mesa. Fue desarrollado por la Universidad de California en los años 90 y es el más usado comercialmente en sitios como California, Sudáfrica, México, Australia, Brasil y Perú.



IMG_20160316_122334024El equipo técnico de este estudio observó a través de las encuestas realizadas, que los productores están optando por los nuevos sistemas no por productividad sino más bien por la facilidad que significa llevar a cabo las labores.



Este estudio evaluó las ventajas del open gable en todas las labores, desde poda hasta cosecha, y se observó que con este sistema los cargadores quedaban a la altura del trabajador y no se requería de pisos para podar. “El trabajo resulta más eficiente ya que la fruta se ofrece al trabajador desde la altura de la frente a la cintura, sin importar que la persona sea baja. Esa acción redunda en que el trabajador se canse menos, ya que realiza menos maniobras y no requiere de escaleras ni loros”.



IMG-20170106-WA0003Otra de las ventajas detectadas con el sistema open gable, además de facilitar las labores es que permite más plantas por hectárea y seguridad para los trabajadores. También, los productores observaron menos pudrición debido a la mayor ventilación que ofrece el sistema de conducción.



Arturo Campos, economista e investigador del INIA realizó un análisis del retorno sobre la inversión considerando los costos de inversión en parrón español y open gable. Si bien, precisó, “se observó una elevada variabilidad en los montos de las inversiones, en open gable resultó mayor respecto del parrón español, ya que se requiere de una mayor cantidad de plantas por hectárea, crucetas y de alambre”.



IMG-20170106-WA0002En el estudio, Campos detectó una baja de costos directos por hectárea en relación con el parrón español, en cuanto a mano de obra y agroquímicos.



Carolina Cruz, presidenta de Uvanova y asesora en uva de mesa, dijo que el sistema open gable permite manejar una alta densidad de plantas por hectárea y una mayor precocidad de huertos, un trabajo con mano de obra menos especializada, junto con bajar la tasa de accidentes laborales y la incidencia de enfermedades vegetales, así como un mayor rendimiento en labores como poda y arreglo de racimos. “Creemos que era una evaluación necesaria de realizar con respecto a las bondades o dificultades de sistemas de conducción alternativos al parrón español. Este estudio ayudó a comprender las ventajas y detectar las desventajas de optar por ese sistema de conducción para de este modo sentar estándares al respecto”, señaló.