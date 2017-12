Crónica 22-12-2017

Estudio Los Héroes: 40% de las familias chilenas gastará menos de 50 mil pesos esta Navidad

Una encuesta encargada por Los Héroes Caja de Compensación reflejó la baja disposición a gastar de las familias chilenas donde el 76% de los chilenos pretende no endeudarse para asumir los gastos de estas fiestas.



• En el segmento de la tercera y cuarta edad le da un valor mayor a la compañía, destinando sus gastos a la cena navideña antes que regalos.

Diciembre es un mes en el que muchas veces las familias chilenas dejan de lado las condicionantes económicas y se vuelcan a adquirir los regalos o alimentos deseados para celebrar la navidad de la mejor forma. Es un momento donde se olvidan de la estrechez financiera con tal de hacer feliz a parientes y amigos. Pero pareciera que ese deseo tiene límites.

Una reciente encuesta encargada por Caja de Compensación Los Héroes reflejó que este año la disposición a gastar es menor: un 40% de los chilenos declara que gastará menos de $50.000 o que no incurrirán en gastos adicionales.

“La economía familiar tiene directa relación con la estabilidad laboral y el número de sostenedores económicos del grupo familiar, además de las expectativas de ingresos futuros. Este año pareciera que los chilenos estarían buscando adoptar una conducta más conservadora en cuanto al nivel de gastos”, explica Germán Lafrentz, gerente de Asuntos Corporativos de Los Héroes.

Lo anterior tiene relación con la predisposición al crédito manifestado por los encuestados: el 76% de los chilenos pretende cubrir los gastos adicionales con su ingreso mensual y ahorro previo o aguinaldos navideños. Sólo el 12% afirma que recurrirá a herramientas crediticias formales o informales, siendo las tarjetas del retail las preferidas para este segmento.

En cuanto a la finalidad de los gastos, un 47% de los chilenos afirmó que los destinará a la adquisición de regalos, mientras que sólo el 23% declaró que irán principalmente a tener una comida especial para la fecha. Se destacó que sólo en el segmento etario de mayores de 55 años el porcentaje de encuestados que declaró que gastará más en la cena fue superior al que destinará más recursos a la compra de regalos.

“Las personas mayores, y especialmente aquellas que ya se encuentran en la tercera o cuarta edad, le dan un valor especial a la compañía. En nuestro trabajo con el segmento de pensionados hemos descubierto que encuentran su mayor satisfacción en las relaciones humanas, compartiendo con sus familias o amigos. Esto explica que aquellos que estén pensando en incurrir en gastos lo hagan para juntar a la familia, pues es un momento que los llena mucho más que cualquier regalo material”, afirma Lafrentz.

LA PREFERENCIA POR LO TRADICIONAL

Aunque el comercio digital ha ido ganando espacio, aún el comercio tradicional sigue siendo el favorito de los chilenos. El 64% afirma que realizará sus compras en los malls o en las ferias, tiendas pequeñas o comercios de barrio.

La preferencia por los canales tradicionales no tiene diferenciación a nivel etario, donde incluso los más jóvenes optarían por las compras físicas por sobre el e-commerce.