Crónica 21-06-2019

Estudio revela que el 27% de los adultos mayores trabaja porque sus pensiones son bajas

- En la Región del Maule, el 27% de los adultos mayores tiene un trabajo remunerado, mientras que el ingreso promedio autónomo en hogares integrados por este segmento de la población es de 325 mil pesos.



Según un estudio realizado por el programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem), el 27% de los adultos mayores que trabaja lo hace porque recibe pensiones muy bajas, el 17% frente al escenario próximo de estar en esa situación y el 29% porque le agrada la idea de hacerlo.



Bajo este contexto, el informe elaborado por la Universidad del Desarrollo y Caja de Compensación Los Héroes reveló que el 27% de los adultos mayores de la Región del Maule tiene un trabajo remunerado, siendo Curepto y Chanco las comunas que tienen un menor porcentaje de actividad en la zona.



Al mismo tiempo, el ingreso promedio autónomo en los hogares integrados por este segmento de la población es de 325 mil pesos, ocupando el penúltimo lugar a nivel nacional. Por su parte, es la sexta región que recibe más subsidios monetarios, con 64 mil pesos en promedio.



A nivel nacional, el ingreso autónomo promedio de estos hogares alcanzó los 472 mil pesos en 2017, mostrando un crecimiento de un 26% desde 2006, mientras que en promedio perciben subsidios monetarios por 53 mil pesos.



Junto con esto, uno de cada tres adultos mayores (840 mil) declaró que sus ingresos no le permiten satisfacer sus necesidades básicas. En este aspecto, es importante considerar que el consumo en salud es uno de los principales gastos de los hogares compuestos por personas mayores, con un gasto per cápita de 62 mil pesos mensuales, siendo los medicamentos el principal componente.



Además, el 19% de estos hogares tiene la preocupación permanente de no tener suficientes alimentos. Al respecto, el investigador de Cipem y académico de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Apablaza, aseguró que esta situación “refleja no solo la inseguridad alimentaria, sino también y de manera más general un problema nutricional más extendido. De acuerdo con cifras oficiales y estudios previos, aproximadamente un 10% de la población adulto mayor tiene problemas de desnutrición. En el otro extremo, un 50% tiene sobrepeso u obesidad, fenómeno caracterizado por el alto consumo de déficit de micronutrientes y desnutrición”.



En cuanto a las necesidades de este segmento de la población, el director de Cipem y gerente de Asuntos Corporativos de Caja Los Héroes, Germán Lafrentz, complementó que “es importante atender a aquellos que tienen necesidades inmediatas y que por diversas razones no pueden seguir desempeñándose en el mercado laboral. La extensión del subsidio que existe actualmente en Metro a toda la red de transporte urbano, tanto en Santiago como regiones, o la exención del pago de contribuciones son medidas que claramente van en la línea correcta.”