Social 10-06-2021

Estudio UTalca: 52,7% de encuestados cree que crisis migratoria afecta la seguridad ciudadana y sanitaria del país



El Centro Nacional de Estudios Migratorios (CENEM) de la Universidad de Talca efectuó una investigación denominada “Percepción chilena sobre el contexto migratorio actual”, que se realizó durante los meses de marzo y abril de este año.





Conocer la percepción chilena respecto al contexto migratorio actual, fue el objetivo de la investigación que realizó, durante los meses de marzo y abril de este año, el Centro Nacional de Estudios Migratorios (CENEM) de la Universidad de Talca. La encuesta se realizó vía online y a través de llamadas telefónicas a un universo de 775 personas, que comprendían a chilenos y chilenas mayores de 18 años de la Región Metropolitana.

El director del centro y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN)-Campus Santiago de la UTalca, Medardo Aguirre, explicó que “la idea fue analizar cuál es la percepción actual de los chilenos y chilenas en torno a este tema, considerando las últimas olas de migración que se han observado en el país y la crisis producida en la comuna de Colchane”.

El panorama que se observa en la encuesta mostró que un 52,7% de los entrevistados cree que la crisis migratoria afecta a la seguridad ciudadana y sanitaria de los chilenos, mientras que un 37,8% cree que no y un 9,5% no sabe o no responde.

Este dato además fue analizado en profundidad, en relación al género y a la tendencia política de quienes participaron de la encuesta. “Uno de los aspectos interesantes en el estudio, es que se observa una diferencia marcada en la percepción entre las personas de distintas tendencias políticas”, comentó Aguirre.

Un 76.9% de quienes se identificaron con la “derecha”, suscribieron la opción que indicaba que si afecta, mientras que un 41% de quienes se declararon de “izquierda” se mostraron de acuerdo con esta misma opción. En el caso de quienes se calificaron como “de centro”, un 49,6% se sumó a dicha afirmación.

En relación a la crisis migratoria -como la situación observada en la comuna de Colchane- los encuestados se mostraron a favor de la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar la entrada de extranjeros por las fronteras nacionales.

“Un 62,1% estima que es apropiado el uso de las Fuerzas Armadas para controlar la entrada de extranjeros por las fronteras de Chile. Entre los hombres, un 64,6% se suma a esta postura; mientras que las mujeres, votaron en un 59, 6% de esta manera”, informó el director del CENEM.

En este ítem, según identificación política, un 89,7% de quienes se definieron de derecha se sumaron a esta postura, mientras que quienes se identificaron de “izquierda”, alcanzaron un 31,7% a favor de esta opción. En tanto aquellos declarados de “centro”, votaron en un 69,4% en apoyo de esa alternativa; mientras que quienes dijeron no tener identificación política, marcaron esta postura en un 66,6%.



Regularización migratoria

Durante el mes de febrero, el Presidente de Colombia Iván Duque, dio a conocer su intención de aplicar medidas para la regularización migratoria de los venezolanos que han llegado a ese país. Una situación que también fue consultada en este estudio. “Les preguntamos a los encuestados sobre si les gustaría que en Chile debiera efectuarse una medida similar a la llevada adelante por Colombia, en orden a aplicar una regularización migratoria para los inmigrantes venezolanos indocumentados”, contó el académico.

Un 68% respondió que SI; mientras que un 20,4% dijo que NO; y un 11,6% respondió que no sabía o no respondió. Por género, los hombres se mostraron un 64,3% a favor de la regularización; porcentaje superior en las mujeres que votaron por esta alternativa en un 71,6%.

Según identificación política, entre quienes se definieron de “derecha”, un 59% se sumó a la regularización; quienes señalaron ser de “centro”, un 67,6% se mostraron a favor de esta opción; mientras que en los que dijeron ser de “izquierda”, un 72,7% aprobaron esta idea. Finalmente quienes no indicaron una identificación política, se manifestaron a favor en un 68%.



UN MEJOR FUTURO

Consultados respecto de cómo creen que será el futuro de los inmigrantes que lleguen a Chile a partir de ahora, un 58,5% de los entrevistados indicó que el futuro de los inmigrantes en Chile será “mejor que en su país de origen”; un 21,8% dijo que sería “peor que en su país de origen”; mientras un 19,7% opinó que será “igual que en su país de origen”.