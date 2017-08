Deporte 23-08-2017

Etapa regional de los Juegos Escolares partió en el Maule

En dependencias del estadio Fiscal de Talca, se dio inicio a la etapa Regional, categoría sub 14, de los Juegos Deportivos Escolares 2017, donde los ganadores en los deportes del atletismo, atletismo adaptado, ajedrez, tenis de mesa, natación ciclismo, judo, básquetbol, vóleibol y balonmano, tanto en damas como en varones, irán a la fase nacional de los Juegos que este año serán en la región Metropolitana entre el 14 al 26 de octubre próximo.



La actividad contó con la presencia de del Seremi de Educación, Rigoberto Espinoza, el Director Regional (s) del Instituto Nacional de Deportes del Maule (IND), Miguel Salinas, los coordinadores extraescolares de las cuatro provincias, deportistas, técnicos y apoderados.



En el lanzamiento regional no faltó el juramento de los deportistas el que estuvo a cargo de Carla Castillo del Liceo del Rosario de Linares, y el encendido de la llama olímpica fue realizado por el destacado atleta Guillermo Becerra, quien fuese medallista de bronce en los pasados Juegos Sudamericanos del 2016 efectuados en Medellín, Colombia.



El director regional (s) del IND del Maule, Miguel Salinas, sostuvo que “los Juegos tienen como objetivo generar una instancia deportiva competitiva masiva e inclusiva que convoque a todos los estudiantes del sistema escolar, de enseñanza básica y media, proveniente de unidades educativas municipales, particulares subvencionadas y particulares pagadas, para constituir una plataforma de desarrollo deportivo, donde estos juegos son el reflejo de esta instancia que tiene como misión el Ministerio del Deporte”.



En tanto, el Seremi de Educación, Rigoberto Espinoza, instó a los deportistas a seguir por esta senda debido a que el deporte es parte fundamental en la formación integral como estudiantes.



Salinas manifestó que “el IND de la Región del Maule, ha invertido en sus diversas etapas la suma de 230 millones de pesos, para el buen desarrollo de estos Juegos Deportivos Escolares dentro de la región, considerando un presupuesto para gastos relacionados con movilización interna, control de competencia y de resultados, premiación, primeros auxilios, implementación deportiva, como también apoyo técnico y logístico”.



Cabe mencionar que el 2016 los maulinos sub 14 lograron un total de 19 medallas (6 oros, 5 platas y 8 bronces). Por otro lado, la región, en esta categoría, aportó con tres deportistas al equipo nacional que compitió en el sudamericano escolar realizado en Medellín, Colombia, donde los maulinos volvieron con dos preseas de bronces logradas por Sergio Parra (atletismo adaptado en el relevo 5x80m) y Guillermo Becerra quien integró el relevo 5x80m.