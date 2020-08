Opinión 04-08-2020

Eternamente, gracias



Agradezco a Dios y a mis padres por darme la vida y estar aquí, por ser papá, esposo y amigo, por ser Carabinero y un ciudadano común y corriente, cuyos orígenes se cimientan en la localidad de Semillero muy cerca de Linares, donde vivieron mis bisabuelos y aún permanece parte de la familia paterna en esas hermosas y fértiles tierras.

Doy gracias por estar vivo y permitirme contemplar el trinar de los pájaros en la mañana, observar la hermosa cordillera nevada, la niebla que con su espesura cubre los hermosos campos de esta hermosa ciudad. Agradezco al Diario El Heraldo por permitirme a través de esta columna y como Carabinero poder expresar humildemente el sentir de mi Institución, la Institución de todos los chilenos.

Vivir con gratitud es algo poco común en épocas de soberbia y lucha de egos, nadie, por muy capaz que sea en su oficio puede conquistar la cima sin que exista la voz amiga de un consejo, el hombro cálido donde apoyarse, aquel árbol que nos proporciona la sombra para recuperar fuerzas y seguir. Nadie por muy fuerte que sea, es capaz de darle movilidad al mundo, a un sistema o a una sociedad, sin que el conjunto apoye la iniciativa y le proporcione las luces que alumbren el camino al éxito.

Cada vez que emprendemos nuevos desafíos, confiamos en nuestras capacidades, sean cognitivas, de competencias, económicas, etc., pero existen imprevistos que son difíciles de sortear si no es con la ayuda de alguien, que se cruza en la senda que nos trazamos desde un comienzo, puede ser un conocido o un completo desconocido, una mujer un hombre, un niño o un anciano, cualquier persona y que se transformará en una pieza fundamental del éxito, cuyo significado para mi es la plenitud de acuerdo a los intereses de cada uno. Entonces, en esta rueda de la vida solo no podemos realizarnos, todo está concatenado, jurídicamente hablando, nos debemos los unos a los otros para cumplir sueños y ello no podemos soslayarlo.

Carabineros me ha dado la posibilidad de conocer un abanico de cosas, desde lugares hermosos en las destinaciones en que he estado, conocer personas maravillosas en diferentes ciudades del país, compañeros de trabajo, amigos y amigas y de verdad doy gracias por ello. Entendí que la gratitud permite avanzar, comprendí que la gratitud hace grande al hombre que la recibe, aprendí que la gratitud llama a la paz y al diálogo, olvidé en un momento que la gratitud debe posicionarse sobre el ego y la soberbia y ese fue un gran error.

Entonces como Carabinero soy un agradecido de quienes están junto a mi día a día, de quienes me apoyan y de quienes me critican, porque gracias a ellos puedo corregir y perfeccionar acciones, como Carabinero agradezco a quien se esfuerza por ser mejor persona, porque de él aprendo, como Carabinero agradezco que reconozcan a mi institución, porque nos permite avanzar y ser cada día mejores y agradezco a quienes nos critican constructivamente, porque nos permite corregir y avanzar para perfeccionar procesos y ser mejores personas, mejores Carabineros y así mejores para el país.

Por eso esta columna quise brevemente dedicarla a la gratitud, acción sencilla pero decidora, que nace en el corazón y trasciende a la eternidad y engrandece al ser humano, no así la soberbia y el ego, que es la mezcla perfecta de la discordia y la violencia, condiciones que Carabineros jamás querrá para nuestro país.





(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)