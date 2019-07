Opinión 06-07-2019

Eterno retorno

- No sé por qué será, pero de repente me parece que no tengo nada, o que la guagua…, mejor ni lo digo… ¡Pero es que no la siento! … Los críos patean, se mueven, pero éste… ¡nada!

- Ya mujer…, estate tranquila…, son ideas tuyas nomás…

- A lo mejor tengo sólo agua… No me vaya a castigar Dios.

- Alcánceme otro mate será mejor oiga…, y déjese de pensar en cosas raras.

- ¡Si es verdad, Beño!... Vos no me querís hacer caso, pero son verdad.

La otra vez escuché en la radio de una mujer que tenía tantas ganas de tener hijos que le dieron todos los pareceres de estar esperando…, y al final no tenía nada… - Si hasta le daban antojos -...

- Bueno…Ya estás por mejorarte…, vas a ver que todo va a salir bien.

Afuera la lluvia se había formalizado.

Una corriente de aire por algún lado se colaba.

La mujer atizaba el brasero junto al cual estaban Beño - su marido -. Y un perro que dormitaba indiferente a todo.

Unos postigos mal ajustados golpeteaban en el soberado, y - sobre el techo -, el agua escurría entre las tejas.

La puerta sin tranca cedió al fuerte viento, el que entró arreando unas voces angustiadas:

- ¡Beño! ¡Beño!

- ¡¿Qué pasa hombre?! ¡Tanto boche! – Dijo el Beño, quien se había parado a cerrar la puerta-.

- ¡Tu papá! - ¡Don Carmelo! -. Que le dio un ataque, y se murió ahí mismo – le soltó de golpe el recién llegado-, destilando agua por todos lados.

Se quedó paralogizado el Beño un instante. Pero como hombre de campo acostumbrado a ver morir y renacer la naturaleza, se rehizo pronto, y, sin hacer comentarios, se limitó a hacer la señal de de la cruz.

Miró a su mujer, se puso una manta, el sombrero y salió bajo la lluvia.

Su hermano – que venía llegando en ese momento -, solo hizo un gesto de resignación y fue con él.

Iban a buscar el ataúd al cuarto donde lo tenían guardado - a la usanza antigua-.

Más tarde, en la pieza donde estaban velando al difunto, una mujeres murmuraban el rosario, acompañando el plañir de la llorona - o rezadora -, esa mujer infaltable en todos los velorios campesinos, y que del llorar muertos ajenos hace su profesión.

Cuatro cirios, junto al velado, despedían una tenue luz, la cual proyectaba fugaces sombras - como sueños desvanecidos -.

De pronto, un ruido semejante a cuando se está lavando ropa en una artesa - como un chapoteo -, atrajo la atención de todos.

Venía del lugar donde estaba la urna.

Todos pensaron que eran los lamentos de la llorona, pero ésta había retrocedido un par de pasos, mirando absorta y extrañada hacia el ataúd - al igual que los demás-.

Los deudos se miraron intrigados, sin atinar a comprender lo que estaba ocurriendo.

Se hablaban con la mirada, y ellas podían verse pobladas de enterrados vivos, ánimas…

Nadie se animaba ir a mirar de qué se trataba, hasta que el Beño,

mirando hacia los lados con cara de interrogación -, se acercó al féretro a ver lo que sucedía.

Al mirar a través del vidrio, un gemido se arrastró desde su garganta.

Los ojos se le quedaron clavados en el rostro del muerto.

La cara de éste – arrugadísima -. Como si estuviese pasando por un gran trance - con el pelo mojado pegado a la frente y las sienes -. Parecía a punto de llorar.

La puerta se abrió de golpe.

Agitada entró una mujer a avisarle al Beño que su mujer estaba dando a luz…







(Manuel Antón)