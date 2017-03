Opinión 26-03-2017

Eufrosina Navarro Tobar * Lolol, 27 nov. 1906 + Quinta Normal, 29 sept. 1948

Linares ha sido siempre tierra fecunda en valores intelectuales. Los ha visto nacer y los ha acunado en su infancia, en medio de los atardeceres provincianos. Esos que no están tejidos de extraordinarios sucesos ni de hondas emociones poblanas.

Así han desfilado hacia la historia, perfiles inolvidables, recios, cuyos rasgos y virtudes ya son en algunos de la posteridad luminosa; en otros, del juicio de sus contemporáneos.

A esta galería se ha sumado un nombre: Eufrosina Navarro Tobar de Chacón. Hija de José Santos Navarro y de Eufemia Tobar de Navarro.

EUFROSINA fue una mujer que todo lo consagró a su tierra -y a la nuestra-, mezcla de apóstol y madre. Espíritu celeste de bondad, en la conjugación de sus sentimientos.

Sus ojos irradiaban ternura infinita. Cristalizó gran parte de sus anhelos, en el bien público; impulsos generosos de madre, traducidos en un apostolado social.

Ella no nació en nuestra provincia. Pero, seguramente, trabajó por ella con un indesmentible cariño, y con un entusiasmo digno de ejemplo. Dedicando, además, parte de su para conocer nuestros campos y valles.

Desde se primera visita a Linares, el 3 de enero de 1924, hasta el 21 de mayo de 1948, nunca dejó pasar un año sin venir a nuestra ciudad.

Un sinnúmero de mujeres como Eufrosina, emplearon la fuerza incontrarrestable de sus espíritus en dejar sobre la tierra las huellas indelebles de sus pasos.

Hacía una labor silenciosa, pero efectiva. Toda su vida fue una trayectoria de rectitud de y desinterés. La modestia era uno de los encantos de su belleza.

Pocas veces el dolor y la angustia se hicieron más intensos en el corazón de sus amigos, que en aquella dolorosa ocasión en la cual se extinguió la vida de esta generosa mujer; que sin otro deseo que ser útil a sus semejantes, dedicó sus mejores años a extender la fraternidad entre sus semejantes.

De ella se dijo, en El Diario Ilustrado, de cobertura nacional, al recordar el tercer aniversario de su fallecimiento (1951): “Desaparecida en pleno goce de sus facultades intelectuales, el tiempo no ha logrado desvanecer el recuerdo de quien fue alma y guía de tantas iniciativas generosas y de quien estuvo -durante un cuarto de siglo- a todo cuanto decía relación con el conocimiento de la provincia de Linares”.

Y agregaba: “Es muy merecido el homenaje que tributa la Sociedad Linarense de Historia y Geografía, a su ex archivera, fundadora y primera directora del Solar Linarense, porque -a través de sus cortos años de vida- hizo todo lo que pudo en favor de Linares y de la institución que le contó entre sus miembros más distinguidos”

Busto en homenaje a Eufrosina Navarro de Chacón, fue inaugurado el 3 de noviembre de 1951, en el Solar Linarense. Y, posteriormente, hubo una mateada extraordinaria, para las viejitas inscritas para concurrir el 27 del mismo mes, haciéndoles partícipe de la alegría por esta actividad.

Blanca Merino Lizana, eximia artista linarense, orgullo de su pueblo y de todo Chile, cuyas hábiles manos exteriorizaron con su talento, forjando dicho busto; que hoy se encuentra en la Biblioteca Pública de Linares.

Busto en bronce que recuerda para siempre las grandes virtudes cívicas que animaron, en favor del progreso y cultura de esta tierra, el alma de una gran mujer, como lo fue Eufrosina Navarro de Chacón.

Allí en esa figura de bronce, se encuentra el espíritu de toda empresa bien comenzada. Ahí están los desvelos, la constancia, y la abnegación en pos de un bien superior.

Fundido, a esa figura, quedó el arte, que embelesa y emociona. Allí quedaron fundidos, para las generaciones, en letras excelsas, dos nombres femeninos: Eufrosina Navarro de Chacón y Blanca Merino Lizana.

Si bien, en esta fecha, no es el aniversario de su eterna partida, lo que en esta ocasión nos hace repetir su nombre, es el recuerdo de sus virtudes y sus obras altruistas; señalando que su memoria no puede borrarse, porque fue muy humilde de corazón.

Muchos otoños han cubierto de hojas amarillas los senderos y los crudos inviernos han inundado campos y valles de nuestra zona. Y pasarán otros otoños e inviernos; renacerán mejores primaveras y el calor del verano dará esplendor y fertilidad a la campiña de nuestro Linares; y nunca se olvidará su nombre, en quienes supieron de su bondad.

Sabiendo que una mujer les llevó el consuelo y enjugó lágrimas, en momentos dolorosos de sus vidas y que fue íntegramente buena con el pobre y el desvalido, ellos -en su modesta morada-, con el alegre despertar de la naturaleza, o el comienzo de inviernos rigurosos, la tendrán siempre en su recuerdo.

Defensora de los linarenses, éstos serán los que dirán en el futuro, que EUFROSINA Navarro de Chacón, dio toda su alma y su corazón a la tierra -que si no fue su cuna- fue de las más caras afecciones y de sus más gratos recuerdos. (Bibliografía: EUFROSINA, Revista femenina de Artes y Letras, fundada en Linares, el 18 de septiembre de 1949.)



FOTO: Eufrosina, en la Biblioteca Municipal de Linares.



Manuel Quevedo Méndez