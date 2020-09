Editorial 20-09-2020

Evaluación docente

En condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados quedó el proyecto que suspende la aplicación de la evaluación docente correspondiente al año 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Ello, luego que la Sala del Senado aprobara por unanimidad, las disposiciones relativas al dicho proceso de evaluación.



No obstante, la norma que planteaba la suspensión de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), fue desechada con 21 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, por no alcanzar el quórum requerido para su aprobación.



Cabe recordar que la moción proponía la suspensión de ambos procesos y durante la discusión en particular en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, se presentó una indicación que logró un amplio consenso en torno a la Evaluación Docente. No ocurrió lo mismo con el SIMCE, pues el Ejecutivo insistió en señalar que se realizará de manera muestral y que, en la práctica, no era necesaria la norma.



En contraposición, algunos senadores insistían en la necesidad de suspenderlo por ley, argumentando que, en las condiciones actuales, en que se ha dado la educación este año, es infructuoso aplicar el sistema de evaluación.