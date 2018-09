Nacional 08-09-2018

Evalúan suspender reservas para visitar el Circuito W de Torres del Paine a partir de octubre

La medida se aplicaría en el caso de que no se concrete la renovación del convenio que tiene la Conaf con la empresa Fantástico Sur para la navegación por el lago Nordenskjold.

Un fuerte impacto en las visitas al Circuito W del Parque Nacional Torres del Paine podría tener una eventual suspensión de reservas en los refugios "Cuernos" y "Francés", en caso de que no se concrete la renovación del convenio que tiene la Conaf con Fantástico Sur para la navegación por el lago Nordenskjold. Así lo confirmaron desde la Conaf en la Región de Magallanes y aseguraron que en las próximas horas se referirán a esto. Desde la compañía explicaron que de no llegar a un acuerdo, sería imposible atender a todos los turistas, por lo que se verían obligados a disminuir capacidad y a suspender las reservas a partir de octubre por la incertidumbre futura de si podrán contar con la navegación para la operación logística necesaria para la atención de los turistas.

"No nos gustaría llegar al extremo de tener que disminuir camping y parar las reservas ya que sabemos que será una medida que generará un importante efecto en las visitas del Circuito W, así como un gran impacto económico y social en la comunidad y el turismo, motivo por el cual, estamos tremendamente preocupados", aseguró su gerente general, Josian Yaksic. "Es una decisión que hoy está en evaluación, y que escapa totalmente a la gestión de Fantástico Sur. No podemos seguir aceptando turistas sin la certeza de poder atender logísticamente los refugios y eso, hoy, está en manos de Conaf", añadió. Este acuerdo posibilita la atención logística a estos refugios, que reciben más de 50 mil turistas al año, como también prestar servicios de emergencia y atender las necesidades de campamentos del organismo estatal en el lugar. Además, entregan servicio de alimentación y servicios higiénicos a 180 turistas diariamente, para lo cual es necesaria la navegación como el medio más eficiente y sustentable para proveer suministro de mercadería y energía, retiro de basuras, y apoyo logístico al sector, que se ubica en la ribera del Lago Nordenskjold, entre cinco y seis horas caminando. El conflicto Dada la importancia de la navegación logística para este sector, y que cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el 18 de julio pasado, luego de pasar por el área jurídica de la Corporación, se notificó a Fantástico Sur que el convenio estaba listo para la aprobación final por el director regional de la Conaf. "Desde esa fecha, la situación se ha vuelto compleja ya que por alguna razón que no comprendemos, vemos que no existe avance ni voluntad en tan importante trámite", aseguró Yaksic. El 24 de agosto recibió una comunicación oficial de parte de la Conaf en la que se les informó que el Convenio suscrito el 20 de enero de 2016, y en base al cual se realizaba la navegación en la actualidad, hoy no se encuentra vigente, por lo cual se solicitó a la empresa suspender toda la navegación logística en el lago Nordenskjold hasta que se concrete la renovación. "Esperamos que esta situación se resuelva cuanto antes por la autoridad para así poder atender con normalidad a todos los turistas que visitan y confían en el destino Torres del Paine", dijo.