Deportes 13-07-2022

Evelyn Ortíz: “Me he consagrado como una de las mejores atletas del mundo en mi categoría”

• La atleta curicana, hizo un balance de lo que fue su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Máster, que se efectuó en Tampere, Finlandia.

Una valoración positiva hizo la atleta curicana, Evelyn Ortíz (39), de su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Máster, Tampere 2022, Finlandia. La exponente maulina consiguió meterse en el top ten en dos pruebas, en esta competencia, que consideró a los mejores atletas del mundo en esta categoría.

En esta oportunidad, la “Gacela” maulina, se ubicó en el octavo lugar, en la prueba de los 800 metros planos, carrera en la que bajó cuatro segundos su marca, mientras que en los 400 metros planos, prueba que corría por primera vez en una competencia a nivel mundial, la nacional no logró entrar a la final por centésimas.

ORGULLO

Evelyn Ortíz se refirió a lo que fue esta participación y aseguró: “Estoy orgullosa de llevar el nombre de mi región y país a la élite del atletismo mundial. A mis 39 años, puedo decir que me he consagrado como una de las mejores atletas del mundo en mi categoría y, quisiera que mi trabajo, sirva de ejemplo a las nuevas generaciones de atletas de mi región”.



La exponente curicana, aprovechó de entregar sus agradecimientos a quienes la han apoyado y dijo que “agradezco mucho el apoyo de Danich, impulso inicial y a la municipalidad de Curicó por estar presente en este desafío, también a toda la gente que me escribe y entrega su cariño en redes sociales”.