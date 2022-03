Deportes 23-03-2022

Evelyn Ortiz tuvo brillante desempeño en Estados Unidos

• La curicana consiguió tres preseas en la competencia Usatf Master de New York, evidenciado su tremendo presente en las competencias Master, tanto nacionales, como internacionales.

Un fin de semana de película tuvo la atleta master curicana, Evelyn Ortiz, quien consiguió tres medallas en el torneo Usatf Master de New York, Estados Unidos. La nacional nuevamente dejó en lo más alto al país, la región y Curicó, en una competencia internacional.

En primera instancia, Evelyn se ubicó en el segundo lugar en la prueba de los 400 metros planos. Luego, también se colgó la presea de plata en la prueba de relevos 4*2000 W35, junto a María Alejandra Figueroa, Patricia Acevedo y Bárbara Tapia*

Mientras que en la última jornada de este evento y pese a presentar algunas molestias físicas, se quedó con la medalla de oro en los 800 metros planos, cerrando así un torneo espectacular en tierras norteamericanas.

BALANCE

Sobre el balance de esta competencia, Ortiz, aseguró: “Es súper positivo. Las expectativas que tenía eran grandes, iba confiada de que iba a conseguir buenos resultados y ya me había sacado el peso de la primera competencia en Europa, donde no me fue tan bien como quería. Me saqué el peso de la primera competencia y me ayudó, porque estaba muy enfocada en lo que tenía que hacer y los resultados salieron tal cual yo lo esperaba, a excepción de los 800, porque tengo una pequeña contractura y tengo que descartar algún desgarro y eso me frenó un poco en esa carrera, pero finalmente logré cruzar la meta, ganarla y disfrutar de la experiencia maravillosa de estar allá".

En esa línea, el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte de la Región del Maule, Sebastián Pino Sáez, felicitó este gran logro de la curicana, diciendo que “estamos muy orgullosos de lo que hace Evelyn, viene obteniendo muy buenos resultados desde hace un buen tiempo, eso es sólo mérito de ella, porque ser una atleta master requiere de grande sacrificios, en lo personal y económico”.