Social 14-02-2019

Evento gratuito en estadio municipal Con artistas locales y rancheros parte Festival Longaví Canta 2019

El viernes y sábado se presentarán artistas de la talla de Américo, Schuster, Willy Iturri de GIT y Tomo Como Rey. En la animación estarán la modelo Kenita Larraín y el periodista Álvaro Sanhueza.

Tres jornadas del tradicional Festival Longaví Canta, 14, 15 y 16 de febrero, se comenzarán a vivir a partir de este jueves en el estadio municipal de la comuna.

Se espera una asistencia masiva que supere las 15 mil personas aproximadamente, quienes esperan disfrutar de este espectáculo que tendrá una parrilla de artistas variada para todas las edades y gustos.

Este jueves la jornada comienza con la participación de artistas locales y la animación de la dupla de comunicadores Natali Rojas y Claudio Delgado. Subirán al escenario Joao Lillo con su apuesta Gio Smile de dance hall y regage, también estarán los tropicales de Talismán, la pachanga de La PuroGrupo, la música ranchera de El Duelo y Los Corraleros del Sur para cerrar con Luchito y Rafael los originales de Los Charros de Lumaco.

El viernes, con la animación de la modelo Kenita Larraín y el periodista Álvaro Sanhueza, abrirá los fuegos Erick Berríos, vocalista original de Megapuesta que actualmente desarrolla una carrera como solista con su orquesta alcanzando grandes éxitos. En el humor estarán Los Pujillay, quienes tienen un amplio recorrido en los escenarios de nuestro país y son recordados por sus grandes actuaciones en el Festival de Viña del Mar junto a Álvaro Salas. Para las más jovencitas mostrará su espectáculo Augusto Schuster, actor, modelo, cantante y bailarín, conocido por su participación en diversas teleseries de Mega y en la serie Amango. Promete un show con una gran puesta en escena y bastante energía.

Finalmente cerrará la noche el cantante Américo con sus grandes éxitos como “Traicionera” y “Mi Deseo”, último sencillo que grabó este 2018 con Silvestre Dangond y que está sonando en los rankings radiales del país.

El sábado, el creador y voz de Juan Fe, Juanito Ayala, será el encargado de abrir la noche final. Su apuesta es hacer bailar a todo el público con ritmos de cumbia, ska, regage y folk. La encargada de hacer reír en esta jornada será la bella comediante Alison Mandel con sus monólogos y rutinas del estilo stand up comedy. Posteriormente el escenario se lo tomarán los ritmos ochenteros de GIT con la presentación de su creador y baterista original Willy Iturri. Finalmente llegará la pachanga y ska de Tomo Como Rey, quienes están realizando una extensa gira por el país.



Competencia



Este año más de 70 cantantes postularon para clasificar a la competencia del género internacional, demostrando así una vez más la tradición y calidad de ésta.

Finalmente se seleccionaron once participantes, de ellos cuatro representantes de Longaví.

Ellos lucharán por el trofeo del festival, el Nevado, además de los premios en dinero estipulados para la competencia. Estos son el primer lugar 1 millón de pesos, segundo lugar 600 mil pesos, tercer lugar 400 mil pesos, artista más popular 150 mil pesos y el longaviano mejor clasificado 150 mil pesos.



Candidatas a reina



Este festival siempre se ha caracterizado por realizar una competencia de belleza y elegir a la reina del certamen. En esta ocasión son ocho las candidatas que están luchando por este cetro. Ellas son Daniella Araya Norambuena, Yoselin Moya Martínez, Eva Vásquez González, Valentina Mellado Alarcón, Carola Arévalo Saldaña, Fernanda Zúñiga Salgado, María Cecilia Faúndez Jorquera y Faviana Labrín Fernández. Los premios son para el primer lugar 400 mil pesos, segundo lugar 250 mil pesos, tercer lugar 150 mil pesos y miss simpatía 100 mil pesos.



Seguridad y Patio de comidas



En esta ocasión, al igual que al año pasado, se ha dispuesto de un patio de comidas, juegos inflables para los más pequeños, puestos de artesanía y de cervezas artesanales en la cancha número dos del estadio municipal, que comenzarán a funcionar desde las 14:00 horas. Junto con ello existirá un estacionamiento que estará administrado por el Cuerpo de Bomberos de Longaví para facilitar la llegada del público al estadio.

Existirá una empresa de seguridad que brindará protección a los asistentes y familias que llegarán a disfrutar del espectáculo. Así mismo estará presente personal de Carabineros quienes recomiendan a la gente no portar armas blancas ni elementos contundentes, estacionarse solo en lugares autorizados de lo contrario serán multados.



Autoridades



El alcalde Cristian Menchaca como los concejales de la comuna invitó a la ciudadanía a asistir a este show de tres días en familia.

“Queremos que la gente disfrute de este espectáculo que tradicionalmente se realiza en nuestra comuna. Hemos hecho un esfuerzo como municipio porque sabemos que los longavianos se preparan y esperan con ansias esta fecha en que realizamos el festival”, manifestó el alcalde Cristian Menchaca.

Recordaron que la entrada a cancha es gratuita, pero existen bonos que valen 10 mil pesos y dan derecho a una ubicación privilegiada y a un asiento numerado para los tres días del certamen. Además el ticket les da derecho a asistir gratuitamente a la piscina municipal durante los días del festival.