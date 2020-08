Crónica 22-08-2020

Evidencian baja participación de jóvenes en la economía de la Región del Maule



Resultados compartidos por el Observatorio Laboral del Maule, ejecutado por la Universidad Católica de Maule.

Una notoria baja se observa en la participación de los trabajadores jóvenes en la economía de la región del Maule. Si en el trimestre abril-junio de 2019 su participación era de 56,3 por ciento, este año esa cifra bajó a 44,8 por ciento. Además, los jóvenes son, junto con los trabajadores de 60 años y más, el grupo de menor participación en la economía. Al interior del grupo de jóvenes trabajadores, los hombres tienen la participación más alta, con 61,2 por ciento, en tanto que las mujeres alcanzan el 38,8 por ciento. Por otro lado, la tasa de desempleo para el grupo, incluyendo hombres y mujeres, subió a 17 por ciento en el lapso abril-junio, algo más alta que el 14,1 por ciento de igual período del año pasado. Los datos son motivo de análisis en el boletín Empleo Juvenil en el Maule, desarrollado en agosto por analistas del Observatorio Laboral del Maule a partir de datos arrojados por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

La principal razón para la baja inserción de los jóvenes en el mercado del trabajo es que los jóvenes declaran estar estudiando o preparándose para hacerlo (47 por ciento). No obstante, la pandemia que está impactando el empleo en el país también ha traído problemas. De acuerdo con el análisis de la directora del OLM, Irma Carrasco, el empleo juvenil ha sido fuertemente impactado por la pandemia, no solo ha aumentado el desempleo sino también ha disminuido la participación de los jóvenes en el mercado laboral. Uno de los aspectos que cabe destacar, es que, en el Maule, el primer lugar de inserción laboral de los jóvenes, está en el sector comercio y este a nivel nacional y regional ha sido uno de los más impactados por la pandemia.

Considerando otros indicadores, se observa el siguiente perfil de los jóvenes trabajadores maulinos: 66,2 por ciento son solteros y 22,9 por ciento son convivientes; el 21,8 por ciento son sostenedores de hogar y el 72,8 por ciento tiene entre 24 y 29 años. En cuanto a su preparación para enfrentar el mundo laboral, el 54,8 por ciento tiene la enseñanza media completa; 12,4 por ciento ha completado un estudio profesional y el 17,2 por ciento ha terminado un estudio de nivel técnico superior. Esta última cifra es más baja que la media nacional, donde se observa que el 25,5 por ciento de los jóvenes que trabajan tienen estudios técnicos superiores. También a nivel nacional, la participación de las mujeres es mayor: 43,3 por ciento, versus el 38,8 por ciento para el Maule. En general, el sector donde se desempeñan tanto hombres como mujeres es el comercio, en ocupaciones elementales, como repartidor, vendedor ambulante.

Respecto de las cifras, el sociólogo y analista del Observatorio, Carlos Martínez, recuerda que por un lado los jóvenes, históricamente, han tenido mayores problemas que otros segmentos para ubicarse laboralmente, sumado a que muchos han interpretado que durante la pandemia no era conveniente buscar trabajo. El equipo del OLM sugiere aumentar la provisión de salas cuna, fomentar el autoempleo y el emprendimiento; capacitar a los jóvenes, incentivar un cambio cultural para que las tareas domésticas sean compartidas y no perjudiquen el acceso de las mujeres al trabajo; e impulsar políticas públicas que aborden el fenómeno de los denominados NINI (jóvenes que no estudian ni trabajan). La capacitación es una herramienta importante en el proceso de reactivación económica, ya que se puede potenciar la inserción de los jóvenes en áreas emergentes de la economía.