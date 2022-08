Opinión 16-08-2022

EVITANDO EL ABISMO

Elliot, 28 Años, escritor linarense



Una de las tantas noches después de un arduo día de trabajo me dispuse a dormir y luego mi sueño comenzó, bajo la fría sensación de lluvia me visualizaba Caminando por la ciudad sosteniendo mi paraguas, a medida que avanzaba en mi camino divise un hombre con una inquietante aura llena de penumbra el cual llamo mi atención. Tras observarlo con detención me percaté que su rostro era idéntico al mío, pero más demacrado, fue en ese momento en el que desperté de un salto por la impresión.

Después de eso no pude conciliar el sueño, me quedé reflexionado acerca del significado de este y en lo único que pude pensar fue en verlo como una metáfora, ¿qué tal si el hombre demacrado bajo la lluvia que vi fuese mi futuro si tomaba malas decisiones? o tal vez luego de caer sobre el pavimento aprendería una valiosa lección acerca de la superación personal, sin duda las decisiones que uno tome en la vida traerán consecuencias las cuales tenemos que estar dispuestos a enfrentar.