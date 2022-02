Editorial 17-02-2022

Evitar accidentes



En temporada estival, muchas personas utilizan sus vehículos para viajar a diversos destinos para pasar sus vacaciones. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, muchos conductores se autoperciben seguros al volante una vez que han bebido: de hecho, el 50% de las personas que beben subestima su grado de alcoholemia al manejar.



En Chile, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), advierte que en el país 1 de cada 10 accidentes fatales se debe al consumo de alcohol en la conducción. No hay que olvidar que la capacidad de reacción de una persona que ha bebido se puede reducir en un 10% a 30% en comparación con alguien que no lo ha hecho. Además, la visión se vuelve borrosa y las nociones de distancia, velocidad y peligro se deterioran.



En ese contexto, el mercado cada vez evoluciona más para ofrecer una interesante propuesta de opciones sin alcohol para quienes buscan disfrutar de una copa, pero sin las temidas consecuencias que puede traer el abuso del alcohol. Es así como Sinzero, una pyme familiar, fue la primera marca especializada en Chile en desarrollar la categoría desalcoholizada de Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Rosé y Espumante, que cuentan con una graduación alcohólica inferior a 0,5%.



“Mantienen las cualidades organolépticas del vino original y propiedades antioxidantes, eso sí son mucho más livianos y tienen la mitad de las calorías”, explica Cecilia Prat, socia fundadora de Sinzero.



Prat comenta que es urgente crear una cultura de consumo más sobria y en línea con las nuevas tendencias de vida sana que se observan en el mundo. Pero, sobre todo, por la gran responsabilidad que significa tomar y conducir al mismo tiempo. “Hay que tomar conciencia de manera vital, de que tomar mientras conduces es perjudicial no solo para quien maneja, sino que atenta contra la vida de las personas, tanto de las que van en el vehículo, como de las posibles víctimas”, señala.

Y una forma de hacerlo, complementa, es entregando más opciones de consumo con productos sin alcohol. “Incluir tragos sin alcohol más allá de las gaseosas o limonadas, invita a reemplazar el alcohol tan inserto en el imaginario de la gente. Una sangría sin alcohol o Chardonnay sour sin alcohol pueden ser alternativas entretenidas que invita a las personas a desplazar el alcohol de su cabeza, por lo que invitamos a restaurantes y hoteles a ampliar su oferta y ser parte de la solución”, afirma la socia fundadora de Sinzero.