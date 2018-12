Editorial 26-12-2018

Evitar accidentes por inmersión

Ya comenzó oficialmente la temporada de verano. Adultos, jóvenes y niños disfrutan las playas, ríos y lagos de Chile, además de las ansiadas y disfrutadas piscinas, que entregan entretención, frescura e incluso deporte, pero sí es muy importante pensar en los riesgos y peligros a la hora de bañarse.



Lamentablemente, todos los años en esta época, vemos en las noticias casos de víctimas fatales por inmersión, que afectan tanto a adultos como niños, quienes no siguen simples pero importantes medidas preventivas.

En Chile, los accidentes por inmersión ocupan el tercer lugar en las causas de muerte en los niños menores de 14 años. Son casi 200 casos anualmente y en el segmento preescolar, entre uno a cinco años, la asfixia por inmersión en piscinas ocupa el primer lugar.



Se debe tener en cuenta que a un bebé de menos de un año, le faltan solo 10 centímetros y dos minutos para que se produzca la asfixia por ahogo en el agua. Así entonces, debemos tener en cuenta recomendaciones y consejos de cuidado que pueden hacer de las vacaciones familiares mucho más seguras, y pueden cuidar el bienestar de adultos, jóvenes y niños.



¿ Cómo evitarlo? Las piscinas debe estar inaccesibles para los niños cuando estén cerradas, para evitar que se metan o caigan en ella. Las piscinas deben estar rodeadas por una cerca o reja de altura suficiente para que no la salten los niños y la puerta de acceso debe tener pestillo, cerradura o traba que ellos no puedan abrirla por sí solos.

Es importante no dejar ningún elemento como sillas, cajas o pisos al costado de la reja de la piscina, de manera de evitar que un niño pueda acceder a ellos y saltarla. Sin duda, todos estamos llamados a tener actitudes responsables en esta temporada veraniega.