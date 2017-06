Crónica 22-06-2017

Evitar braseros y uso de pañuelos desechables, entre otros Departamento de Salud UCM entrega tips para prevenir enfermedades respiratorias

A propósito de las recientes lluvias, las olas de frío y sus efectos en las personas, el Departamento de Salud de la Universidad Católica del Maule (UCM), entrega una serie de recomendaciones a la comunidad estudiantil para la prevención de las enfermedades respiratorias que se agudizan en esta época.

Primero, es necesario recordar que si bien las enfermedades respiratorias se presentan durante todo el año, en los meses fríos se muestran las condiciones ambientales que facilitan la propagación de virus como el respiratorio sincicial, adenovirus y la influenza que al complicarse, podrían ser la causa de infecciones respiratorias de origen bacteriano.

En la mayoría de los casos, las enfermedades más comunes son el resfrío común o gripe, bronquitis aguda, faringitis, amigdalitis, rinitis alérgica y el asma, sin embargo, también hay cuadros respiratorios más severos como la neumonía, que compromete el pulmón y la capacidad respiratoria, provocando fiebre y gran compromiso del estado general. En este sentido, el cuadro respiratorio dependerá entonces del tipo de microorganismo (virus o bacterias), de las condiciones generales del paciente y si es alérgico o no.

“Las enfermedades respiratorias se transmiten de una persona enferma a otra sana, por el aire, al hablar, al toser o simplemente al respirar, por esta razón es muy importante la prevención y tener conocimiento de las medidas que se deben utilizar para combatirlas”, explica Marcela López, enfermera del Depto. de Salud Estudiantil UCM en Curicó.

Medidas para prevenir enfermedades respiratorias:

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de cocinar, comer y después de ir a los baños, tanto niños como adultos

 Usar alcohol gel si no hay agua disponible

 Cubrir boca y nariz al toser y estornudar usando antebrazo y no las manos

 Utilizar pañuelos desechables

 Ventilar ambientes todos los días al menos 20 minutos

 Evitar braseros

 Prender y apagar estufas fuera del hogar, mantener siempre una entrada de aire cuando se está utilizando calefacción

 Evitar cambios bruscos de temperatura

 Evitar ambientes con presencia de humos y tabaco

 Llevar una alimentación balanceada

 Protegerse del frío abrigándose bien

Cabe destacar que es fundamental saber cómo combatir y prevenir estas enfermedades, ya que en la prevención está la clave para minimizar los riesgos y complicaciones.