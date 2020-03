Opinión 06-03-2020

Evitar fracasos en emprendimiento



Un grupo importante de empresas, sobre todo las iniciadas recientemente, se vieron perjudicadas en el contexto del movimiento actual, pero decidieron mantenerse en pie. Gran parte de los emprendedores consideran que basta con ser capaces de fabricar un producto o prestar un servicio para tener un negocio próspero. No obstante, desde la experiencia en coaching y mentorías a empresarios incipientes, muchos están destinados al fracaso.

Cifras indican cerca de un 90% no tendrán éxito, y las causas no tienen que ver con la capacidad de generar un producto o servicio, sino con la forma en que se concibe un negocio con ello, como lo plantea el reciente estudio de causas de fracasos de CB Insights.

La buena noticia es que cada causa de fracaso tiene un método o mecanismo para orientar el negocio hacia la prosperidad. Así, por ejemplo, la falta de ajuste del producto al interés de los clientes se redefine a través de métodos de diseño de producto; la falta de liquidez, se ajusta con planificación presupuestaria, incluido capital de trabajo regularmente no considerado; la falta de atención en la competencia, con mecanismos de análisis de mercado y definición de ventajas competitivas; la fijación de un precio que haga rentable el negocio y que, a su vez, atraiga clientes, es corregido mediante estrategias de precios (pricing) y de promoción. Así, éstas y las demás causas, requieren comprensión de economía y administración, y ahí es donde toma relevancia el trabajo en equipo, pues en general iniciamos una idea de negocio desde nuestra área disciplinar (ingeniería, salud, diseño, etc.), y es relevante apoyarse con personas de áreas que nos orienten en éstos ámbitos, disminuyendo considerablemente el riesgo al evitar los fracasos tempranamente.



(Oscar Gutiérrez

Docente Escuela de ingeniería Industrial

Universidad de Las Américas)