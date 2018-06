Editorial 17-06-2018

Evitar robos y hurtos

La ocurrencia de delitos de robos y hurtos es una preocupación permanente en esta zona. Por ello, ello son diversas las acciones que está desarrollando Carabineros en el Maule Sur, con la finalidad de fortalecer la prevención.

A vendedores, propietarios de locales establecidos y a la ciudadanía se les están distribuyendo dípticos con una serie de recomendaciones para prevenir estos hechos delictuales, tan recurrentes, pero que también se pueden evitar.

Carabineros enfatiza en que se mantengan las medidas básicas de seguridad que son quizás muy obvias, pero no está demás reiterarlas, tales como no dejar cosas de valor a la vista, ya sea en sus casas o en el interior de los locales comerciales que visite, así también en los vehículos, porque muchas veces se incita a estas personas que cometen estos ilícitos a poder sustraerlas.

Precisamente, Carabineros fortalece lazos de comunicación con la comunidad, mediante un programa de vigilancia que no solo garantiza sus propias aspiraciones de seguridad y buena convivencia social, sino que además permite reconocer y solucionar los problemas reales que aquejan a la ciudadanía en la cotidianidad.

El objetivo es mantener una permanente coordinación con locatarios y los vecinos para prevenir la ocurrencia de ilícitos, además de incentivar la denuncia si la persona es víctima o testigo de un delito.