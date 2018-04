Opinión 05-04-2018

Evocación

¿Cómo estará tu afable rostro

Y yo caminando sobre la cara triste

de la tierra que te atrapa?

El boscaje ya no existe para mi alma

todo es una pampa calcinante

que me aplasta y me deshiela.

¿Qué será de tus eternos pensamientos

que eran míos y mi alegría

Hasta que la nefanda parca

y su álgido e insensible soplo

arrancara la carne de tus huesos?



¿Dónde reposarán tus sueños,

tu odisea, marcha y aventura

La búsqueda incesante del cáliz,

tu eterna travesía a la ciudad perdida,

tu ir y venir por las quimeras;

El recorrer silbando los caminos,

juguetear con las prendidas mariposas

bebiendo el agua cantarina

que fluyen entre los helechos del riachuelo

bajo las copihueras y los cóguiles

que curioseaban en tus rancios mamotretos?



Yo aun recuerdo las canciones,

el tarareo y las imaginarias aventuras

El olor del viento presuroso

El halo de rocío

El pan tibio de la bolsa.

Tus últimos pasos vacilantes

que golpean mis sentidos

y derriten mis ventanas plañideras

que se alargan por las calles

que desean descubrirte en una esquina

Y besarte afectuoso y conmovido.



(POESÍA DE JOSECULMEN)