Opinión 03-12-2020

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA





Durante muchos años se ha asegurado que sin carbón ni otras fuentes energéticas tradicionales, incluso la nuclear, no hay futuro, y que tampoco habría equilibrio, puesto que el consumo de electricidad continuaría creciendo.



Sin embargo, el 2019 vimos cómo el consumo de electricidad en países desarrollados cayó, en medio del crecimiento económico, como por ejemplo República Checa, cuyo PIB creció hasta un 2,4%, o incluso América del Norte, que experimentó una caída del 2% en el consumo de electricidad.



Estudios recientes -como Bloomberg NEF- confirman que el mercado puede caminar hacia el ahorro y mayor eficacia en energía, pero al mismo tiempo más limpia. La energía fotovoltaica generó el 45% de las nuevas capacidades energéticas en todo el mundo, lo que superó claramente a los combustibles fósiles con su participación energética global del 25%. Por otra parte, la energía nuclear representó una muy pequeña cantidad de ganancia el año pasado.



Y este no es el único mito que se derrumba en torno a la oposición a la energía verde. En la práctica ha quedado demostrado que las fuentes limpias no son un lujo que solamente pueden permitirse las grandes potencias del mundo. Las plantas de energía eólica y solar son las construidas con mayor frecuencia en países como Chile, Colombia, México o Turquía, prevaleciendo incluso sobre las fuentes tradicionales desde el año 2016.



Podemos afirmar sin ningún tapujo que la nueva era energética ha comenzado.









(Zdenek Sobotka

CEO y fundador de Solek)