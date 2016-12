Opinión 21-12-2016

¿Evolucionamos o involucionamos con nuestra conciencia?

Estamos en pleno proceso de evolución, crecimiento, perfeccionamiento de la conciencia y ascensión hacia la gran meta humana que es la espiritualidad. La evolución no sólo se hace consciente en el hombre, sino que está en sus manos, dirigirla, renunciar a ella o proseguirla y depende de nosotros el aceptar seguirla o no.

Descendiendo hasta sus orígenes, la conciencia parece desanudarse, difuminarse, hasta hacerse imperceptible y que, en el proceso de complejidad creciente en el hombre, al remontarse en el eje de los tiempos, la espontaneidad se despierta, se organiza y finalmente se vuelve reflexiva, emergiendo en lo personal: la conciencia.

Existe la necesidad vital de seguir evolucionando, de que exista una salida más allá del pensamiento, una salida colectiva, una especie de súper alma, todo esto, exigido siempre conforme a los postulados fundamentales de la ley de crecimiento complejidad-consciencia.

Durante el siglo XX, el neoliberalismo reemplazó la visión del hombre y la sociedad hasta entonces, para imponer su modelo de desarrollo antropocéntrico, individualista y competitivo, entregándole al mercado la definición de lo bueno (éxito) y lo malo (fracaso), alejando a los ciudadanos de los valores éticos-morales de la vida, prometiéndoles una felicidad futura a través de un relativo éxito económico y estableciendo, al igual que la iglesia del medioevo, los límites del pensar permitidos para las personas comunes.

Los ciudadanos pasaron a ser consumidores, con un débil aparato burocrático, destrucción del tejido social y de la solidaridad, donde el daño a la evolución y toma de conciencia de la problemática social y medioambiental se ha convertido en tragedias, como las guerras, el individualismo, el materialismo, el utilitarismo, la envidia, la frivolidad, el odio entre los extremos sociales, el maniqueísmo, la ideología hedonista de realización de sí mismo para provecho de sí mismo y la justificación de sus propios actos inventando sus propios valores subjetivos y sofismas como estilo de vida.

José Saramago, premio Nobel de Literatura plantea a la conciencia como única alternativa al sistema en que estamos insertos; nos comenta: ¿Qué es lo que tenemos para oponer a esto? No tenemos poder, no estamos en los gobiernos, no tenemos multinacionales, no dominamos la finanza especulativa mundial, nada de eso. ¡Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que nuestras conciencias. La conciencia sobre los hechos, la conciencia de mi propio derecho, la conciencia de que soy un ser humano -sencillamente un ser humano y que no soy más que eso- la conciencia de que el mundo me pertenece, no en el sentido de la propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a vivir en paz, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama conciencia.

Continúa Saramago: “Lo que se está preparando en nuestro planeta es un mundo para que lo disfruten los ricos. Los pobres están ahí, en los confines del mundo, son millones de seres humanos y se les considera desechables”.

“Me parece, en todo caso, bastante coincidente, con esto que hay varios conflictos en el mundo donde nadie piensa en intervenir. ¡Qué se maten entre ellos! Son desechables y así facilitan las cosas”.

La conciencia, continúa: “Se gana o se pierde, se renueva todos los días. Se puede decir que cansa mucho. A lo mejor si cansa, porque implica, necesita y exige una atención de espíritu para que no se desanime y se alimente (para sobrevivir).

La única manera de no volverse un desechable más, es tomar conciencia””.

Contrariamente al crecimiento de conciencia, están estos conflictos generados por el sistema político-económico imperante que hacen que este proceso se enfrente a un fuerte proceso involutivo, al no tomar conciencia que nos vamos al mayor fracaso del principal proceso evolutivo natural.

Resumamos la alternativa de Saramago con el optimismo del propio padre Teilhard de Chardin: “O bien, la naturaleza está cerrada a las exigencias del futuro: y entonces el pensamiento, fruto de millones de años de esfuerzo, nace realmente muerto en un universo absurdo que aborta por sí mismo. O bien, cabe una salida –de la Súper alma- pero entonces esta salida para que podamos alistarnos en sus filas, ha de abrirse sin restricciones hacia espacios ilimitados en el seno de un Universo del cual podamos confiar ciegamente”.

El padre Teilhard, nos señala una ruta desde el Big Bang (creación), la que pasando por los siguientes estadios: Creación-vida-inteligencia-crecimiento de conciencia-espiritualidad, dentro de los procesos biogeográficos (evolución inorgánica-evolución orgánica- desarrollo biogeográfico -sociedad comunitaria) y procesos cognoscitivos (biogénesis-complejidad conciencia ascendente- humanismo-redención integral) nos llevaría hasta la gran meta humana, la espiritualidad, cuya ruta llevamos recién la mitad recorrida.

Se engendra así un sistema unitario de pensamientos y creencias- un solo todo pensante y creyente a causa de su extremada complejidad, ese todo se encontrará en un potencial extremadamente elevado, pero que una vez organizado, se liberarán fuerzas psico-sociales donde se generará forzosamente un inmenso dinamismo para la futura evolución del hombre., el cual el Padre Teilhard considera ese futuro estado como el apogeo de lo que él llama “la Homonización”, es decir el proceso mediante el cual se hace más verdadero y plenamente humano.

La probabilidad de que la naturaleza humana llegue a ser menos “animal” y más “espiritual es aceptada por pensadores contemporáneos y es subyugante de que así suceda esta probabilidad de un proceso permanente de perfección espiritual.

Es lo que Pierre Teilhard de Chardin sintetizó su pensamiento en las siguientes frases de su Credo:

“Yo creo que el Universo es una Evolución”

“Yo creo que esa evolución se dirige hacia el Espíritu”



(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)