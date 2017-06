Política 18-06-2017

Ex alcalde Rentería acusa maniobra de RNpara “bajarlo” de candidatura a diputado

Esta semana trascendió el informe de contraloría, que sugiere aplicar sanción de destituir al ex alcalde Rolando Rentería, por actuaciones de él y otros 10 ex y actuales funcionarios, en los casos viaje a Brasil y agua fría.

Rolando Rentería respondió señalando que “esto ya prescribió”.

Acusa maniobra política de renovación nacional, para bajar su candidatura por la UDI, a diputado en el Maule Sur.

El tema debe ser visto en próxima sesión de concejo, en el cual se deberá abstener la concejala UDI Paula Rodríguez, esposa del ex alcalde.

Una controversia que promete no terminar porque ahora, el Concejo Municipal de Linares, tiene la palabra sobre qué resolverá en torno de la destitución del ex alcalde.