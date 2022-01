Crónica 06-01-2022

Ex concejal Eduardo Ibáñez: “El municipio de Linares debe hacerse cargo de la mantención de áreas verdes para no seguir malgastando dinero”

Debido a la polémica que generó hace unos días la decisión de llegar a un trato directo entre el municipio y la empresa “Solo Verde”, para hacerse cargo de la mantención de áreas verdes en la ciudad, el ex concejal Eduardo Ibáñez indicó que “son 150 millones de pesos mensuales los que recibirá esta empresa, en circunstancias que la Municipalidad puede hacerse cargo de este servicio y así con ese dinero que se ahorraría, daría prioridad a otras necesidades de la comuna”.

“Los dueños de la empresa tienen ganancias millonarias, y perfectamente el municipio puede tener una planificación para efectuar este mismo trabajo, regando en los horarios que corresponde, porque actualmente no se fiscaliza en forma adecuada lo que debe ser una correcta poda, riego y arborización”.

“Actualmente, y tal como ocurrió en la avenida Aníbal León Bustos, cuando van a plantar pasto, dejan un estabilizado como un relleno y luego le ponen palmetas, pero lo que hay que hacer es dejar una tierra adecuada, como un trumao, de al menos 20 centímetros, para que la humedad se conserve”, indicó.

Ibáñez sostuvo que en esta materia “no han estado adecuadas las planificaciones que se han ejecutado, por ejemplo, en el trébol de acceso, sector María del Valle y la circunvalación norte, donde el pasto está seco, porque no se hacen bien las cosas. Por lo demás, en la avenida Aníbal León Bustos, insisto, se pusieron palmetas de pasto encima de un terreno al que no se le hizo ningún tratamiento”.

“Si se plantan especies nativas bajo el cableado, deben ser las que no crezcan más de tres metros, como el maqui o el arrayán, así no sería necesario estar podando. Ahora, donde no existe cableado, se pueden plantar diversas especies nativas, las que pueden crecer a discreción. Como son especies nativas siempre verdes, no habría que barrer hojas ni destapar ductos. Hay que tener una visión de una correcta arborización, debido a la escasez hídrica”, subrayó.

Finalmente, Eduardo Ibáñez, dijo que “contratando los trabajadores que se requieren para las labores de mantención de áreas verdes, igual el municipio se ahorraría una buena cantidad de dinero si se hace cargo de este servicio”.