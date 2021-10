Social 21-10-2021

Ex concejal Eduardo Ibáñez realizó segunda exitosa entrega de árboles nativos en Linares

Una segunda exitosa entrega de árboles nativos realizó en Linares el ex concejal Eduardo Ibáñez, quien en la Plaza de Armas entregó al público especies nativas como queule, lleuque, naranjillo, roble, hualo, avellano, boldo, peumo, canelo, quillay, laurel de cordillera y copihues de diversos colores.

“Esta convocatoria que fue masiva y que incluyó a linarenses y a personas de otras comunas, se realizó con todas las medidas sanitarias, la realicé porque soy consecuente con lo que siempre ha sido mi objetivo que es la temática ambiental, y como apoyo a los candidatos Jonathan Norambuena, a diputado, y a Hernán Valenzuela, quien postula al Core, porque ambos apuestan a proyectos ambientales y de forestación”, indicó.

Ibáñez agregó que “sin los políticos no se pueden concretar ordenanzas ni leyes a favor del medio ambiente, por eso uno tiene que saber bien a quién apoyar y elegir”.

El ex concejal de Linares manifestó también que “como esta ciudad es una de las más contaminadas de Chile, es relevante que tenga una identidad natural, transformándose a futuro en un pulmón verde”.