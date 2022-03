Social 16-03-2022

Ex Concejal Eduardo Ibáñez reclama por el poco cuidado de las especies nativas en calles de Linares

El ex concejal de Linares, Eduardo Ibáñez, quien impulsó la plantación de especies nativas en diversas calles de la ciudad, y también en la Plaza de Armas, denuncia que la actual administración municipal no mantiene el cuidado necesario.

“Cuando era presidente de la Comisión Medio Ambiente, se regaban y se cuidaban, pero dejé de serlo y la situación cambió paulatinamente. Pongo como ejemplo 6 copihues que planté en la Plaza, con diferentes colores, pero la protección no está acorde. Le colocaron un par de tapas y una malla y más parecía gallinero, en el corazón de la Plaza”.

“No hay mantención ni reseña de estas especies, y creo que las autoridades no pueden ser egoístas respecto a mi afán de mantener una identidad natural”, afirmó.

Ibáñez recordó también que en una ocasión plantó un queule, “pero tampoco se le ha dado una protección adecuada. De hecho, hay especies que ya se están secando, porque hay funcionarios municipales que no se manejan en el concepto de una correcta arborización”.

El ex concejal enfatizó en que “también por negligencia no se han cuidado los 17 canelos que planté en calle Presidente Ibáñez. Los podaron sin saber, y también les han colocado una corteza para que conservara la humedad, pero el canelo no es lo mismo que cualquier otro árbol introducido, por lo tanto se le alteró la temperatura y la humedad adecuada”.

“Para este tipo de arborización hay que contar con gente que sepa y también que fiscalice adecuadamente a las empresas de áreas verdes, de lo contrario no estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente en la ciudad de Linares”, subrayó Eduardo Ibáñez.