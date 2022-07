Crónica 13-07-2022

Ex concejal Eduardo Ibáñez valora positivamente la gestión del municipio para plantar árboles nativos en Linares

El ex concejal y ex presidente de la Comisión Medio Ambiente del Concejo Municipal de Linares, Eduardo Ibáñez, destacó el hecho de que el municipio esté propiciando la plantación de árboles nativos como peumo y boldo, en las calles de la ciudad.

“Es positivo que hayan acogido mi petición y la ordenanza que tuve la oportunidad de crear en su momento, que es única en Chile, para que en un cien por ciento se planten árboles nativos en Linares, considerando su impacto en la calidad de vida de los habitantes”.

“Agradezco a la empresa de áreas verdes y a los funcionarios municipales que estén dando curso a esta ordenanza que es tan urgente y noble con el cuidado del medio ambiente”, afirmó.

Ibáñez destacó también que “esto marca un precedente en la ciudad, ya que los peumos y boldos son árboles siempre verdes y cuyas raíces se van hacia abajo y no se expanden a los lados, liberando mucha humedad atmosférica, lo que es importante para una ciudad que se torna un tanto contaminante en los meses de invierno”.