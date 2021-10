Social 13-10-2021

Ex Concejal Eduardo Ibáñez vuelve a regalar árboles nativos en Linares

Ayer, en el sector de Plaza de Armas de Linares, el ex concejal Eduardo Ibáñez, volvió a regalar árboles nativos en forma gratuita a la comunidad, precisando que es una iniciativa en apoyo del candidato a diputado Jonathan Norambuena y al candidato a consejero regional Hernán Valenzuela, “porque son dos personas que siempre han estado visionando con la temática ambiental”.

“Les he regalado más de 10 mil árboles nativos que vamos a estar entregando no sólo en Linares sino que también en Cauquenes, porque esta región requiere de una correcta arborización. Ambos candidatos también han valorado la ordenanza municipal que yo impulsé cuando fui concejal para la protección del medio ambiente con una mirada local”, explicó.

Ibáñez indicó que “es necesario tener políticos verdes que se la jueguen por el medio ambiente, porque plantar un árbol es plantar agua. Y aquí estamos regalando especies como peumos, mañíos de hojas largas, laurel de cordillera y copihues. La próxima semana volveremos a estar en la Plaza, el día martes, donde volveremos a regalar 43 especies diferentes parta seguir completando la diversidad de especies nativas que requiere esta zona y transformar a Linares en un jardín botánico”.

Finalmente, Eduardo Ibáñez, valoró el respeto de la gente a las especies nativas que plantó en el sector céntrico de la ciudad cuando fue concejal, aunque deslizó una crítica a funcionarios municipales que en su opinión “no han cuidado debidamente el único queule plantado en una Plaza en Chile, que ni siquiera tiene una reseña y que hoy cuenta con una débil protección que el viento puede botar en cualquier momento”.