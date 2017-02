Nacional 12-02-2017

Ex controladores de Penta serán reformalizados por delitos tributarios y sobornos en marzo

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la Fiscalía que pidió reformalizar a los ex controladores del Grupo Penta, Carlos Lavín y Carlos Délano. Así, el tribunal fijó para el miércoles 1 de marzo a las 11:00 horas la audiencia, donde se les comunicará que serán investigados como autores de delitos tributarios y soborno reiterados. En la audiencia también se formalizará al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y al ex ejecutivo de la empresa Manuel Tocornal, entre otros ocho imputados. La decisión se conoce a días de que el mismo tribunal rechazara la solicitud de sobreseimiento definitivo de las esposas de Délano y Lavín, María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, respectivamente. Ambas son investigadas por delitos tributarios, en el marco de la emisión de boletas ideológicamente falsas para obtener recursos y, supuestamente, financiar campañas políticas.