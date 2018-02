Deporte 24-02-2018

Ex Deportes Linares Diego Vallejos firmaría en las próximas horas por Palestino

Jugador integra el masivo éxodo cruzado

No fue positiva la incursión de Diego “gol” Vallejos el expreso de Machicura una de la grandes figuras que han tenido los albirrojos en el último tiempo. Tras no lograr continuidad en la UC, el ex jugador de Audax Italiano pasará a préstamo a los árabes.

Muy buenas campañas realizó Vallejos, en Audax Italiano por esta razón la dirigencia de Universidad Católica, decidió realizar una importante inversión en el jugador de 27 años.

Recordar que los cruzados desembolsaron 600 mil dólares por el 60% del pase por el extremo izquierdo. Sin embargo el oriundo de la comuna de Colbún, apenas disputó once partidos: seis en el Torneo Nacional, cinco en Copa Chile (donde anotó su único gol) y la Supercopa 2017. Sumando un total de 649 minutos.

Luego de no lograr continuidad en los caballeros cruzados, Diego Vallejos pasará a préstamo a Palestino y será el cuarto jugador de la UC en los árabes. Antes ya habían llegado José Luis Muñoz, Fabián Manzano y Benjamín Vidal.



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo