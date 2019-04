Política 18-04-2019

Ex diputado Jorge Tarud: “Es lamentable el suicidio del ex Presidente de Perú, Alan García”



El ex diputado y ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, se refirió al suicidio del ex Presidente de Perú, Alan García, señalando que “ha sido un hecho muy lamentable”.



“En lo que fue su relación con Chile, hay que decir que fue tensa, especialmente por el tema de la demanda en La Haya. Ahora esperamos que en Perú se aclaren todos los hechos de corrupción, lo que ha sido grave”.



“En este sentido hay que ser implacables con la corrupción. Es la enseñanza para nuestro país. Pero en lo personal, en lo humano, uno lamenta el trágico fin de un ex Presidente de la hermana nación”, afirmó Tarud.