Nacional 05-03-2017

Ex directores de la PDI critican libertad de condenados por ataque a cuartel en 2014 y "pasividad" de la Fiscalía

Una severa crítica realizaron los tres últimos ex directores generales de la PDI a la sentencia que permitió a la sentencia judicial que permitió que los autores del ataque incendiario perpetrado en noviembre de 2014 al cuartel de la Brigada de Homicidios, ubicada en Providencia, cumplieran sus penas en libertad.

En una carta a El Mercurio, Nelson Mery, Arturo Herrera y Marcos Vásquez califican de “precipitada” la sentencia y señalan que lo ocurrido "nos debe llamar a una profunda reflexión, dadas las negativas señales que la sociedad percibe -a nuestro juicio- por la insuficiente valoración que el tribunal concede a un hecho de tan evidente gravedad".

"En efecto, un atentado en contra de la PDI no es solo un acto gravísimo en sí mismo, sino que su entidad también se agrava porque está directa y manifiestamente dirigido a una institución permanente del Estado, que como tal representa el interés de todos", señalan.

En este sentido, sostienen que lo anterior no es un tema menor, hecho que fue reconocido por el voto disidente.

"Detrás de este acto no está la intención de infligir un daño a un grupo en particular o a un interés privado -por muy lamentable que ello sea-, sino la firme y decidida voluntad de atacar las bases de nuestra convivencia social", explican. En esa línea, añaden que "atacar al Estado social, democrático y de Derecho es atentar contra todos. Así, entonces, un ataque contra la policía merece y debe ser sancionado con el máximo rigor que contempla la ley. Lo que está en juego es el principio de autoridad y la deslegitimación de la función policial".

Los ex directores también opinaron que les "preocupa sobremanera que la legislación vigente habilite una sentencia como la emitida por el Tercer Juzgado Oral en lo Penal de Santiago y, más aún, la pasividad con que la Fiscalía de Ñuñoa asume un fallo que en su forma y contenido no valora adecuadamente la gravedad de lo sucedido; tal y como distintos sectores de la sociedad lo han hecho presente a través de diversos medios de comunicación social".

"Cuando un detective comete un delito, recae sobre él o ella todo el peso de la ley -y así debe ser-, precisamente por ser un funcionario público; pero cuando un detective es víctima de un ilícito, en su calidad de servidor del Estado, los responsables reciben penas de muy baja intensidad. La coherente reciprocidad es una condición que merece ser reforzada y honrada", reclaman.