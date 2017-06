Deporte 16-06-2017

Ex dirigentes siguen con la idea de apoyar al “Depo”

Salvavidas económico de 80 millones:



- Quieren dialogar con la asamblea para que conozcan su proyecto

Se han propuesto venir en auxilio en el delicado momento económico que está viviendo Deportes Linares, más aún en el fútbol de Tercera División donde todos sabemos que hay que pagar para jugar. Aunque esta propuesta no es nueva y se dio a conocer en el mes de febrero y desechada de acuerdo a los actuales dirigentes por la forma en que fue presentada, ya que los ex albirrojos exigían administrar el club y que la actual directiva diera un paso al costado, situación que no aceptó Marcos Álvarez, con quien se habló del tema.

Juan Carreño, uno de los ex dirigentes, señaló que todavía están con la idea de invertir cerca de 80 millones de pesos para ir en ayuda del cuadro albirrojo. Lo que ellos desean es que se llame a una asamblea extraordinaria para volver a conversar para tratar de inyectar recursos, puesto que la esperada subvención todavía sigue esperando, aunque el edil Mario Meza recalcó que se pagará en dos cuotas una en los próximos días y la otra en el mes de noviembre.

Es por esta razón que se necesitan recursos ya que todavía están pendientes unas cuotas del préstamo con la ANFP, lo que ya habíamos señalado por este medio hace un tiempo, pero recién ayer el timonel linarense lo confirmó: “sobre el tema con el organismo nacional del fútbol no hemos tenido noticias, nosotros estamos atentos a lo que pasa. Es verdad, tenemos impagas dos cuotas, estamos atrasados, sin embargo hemos tomado contacto con la ANFP y con la ANFA para arreglar este inconveniente, porque si bien estamos complicados es porque la subvención municipal se ha dilatado, pero sabemos que el alcalde cumplirá su palabra. La intención de esta directiva ha tenido siempre la intención de pagar y cumplir con estos compromisos”.

EN LO FUTBOLISTICO

En el ámbito futbolístico se informó que seguirá adelante la evaluación de algunos jugadores que no han rendido y tendrán que dejar la institución, para tratar de buscar otros elementos que sean un aporte y enfrentar mejor el torneo de Tercera División.

PROMOCIÓN PARA LOS PADRES

El timonel agregó también que el partido frente a Colina, que se jugará en el estadio Tucapel Bustamante Lastra, este sábado a las 15:30 horas, servirá parta celebrar anticipadamente el día del padre, para lo cual se hará una promoción con la entrada general que será de mil pesos para que puedan acompañar, y los socios sólo cancelarán 500 pesos.

NUEVOS JUGADORES

Además al club albirrojo llegaron 3 nuevos jugadores. Se trata de Walter Rosas, Nicolás Tapia y Mauricio Rivera, todos ellos pretenden ser piezas claves en este campeonato de la Tercera División.

Mauricio Rivera es delantero, viene de Iberia de Los Ángeles, tiene 20 años y su ciudad natal es Nacimiento. “este es un plantel competitivo, los entrenamientos son muy buenos, tal vez mejor que en la Primera B, esto me trae muy motivado para hacer las cosas bien, me he adaptado muy bien con mis compañeros”, afirmó.

Walter Rosas tiene 18 años, llegó a Linares desde las inferiores de O´Higgins de Rancagua: “el plantel es competitivo, estamos trabajando día a día muy bien, la hinchada se ve que es muy buena, eso nos tiene muy contentos y felices”.

Nicolás Tapia, tiene 19 años y viene de Rangers de Talca: “yo creo que la hinchada siempre está con nosotros, se trabaja muy profesional aquí, y este fin de semana queremos ganar, estamos haciendo las cosas bien y las cosas se tienen que dar”.