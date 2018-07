Política 31-07-2018

Ex embajador Tarud califica como floja e irresponsable la posición del gobierno ante demanda de Bolivia en La Haya

El ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, calificó de lamentable la entrevista que circuló en un diario matutino del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, específicamente se refirió a sus dichos sobre la demanda en la Corte Internacional de la Haya.

*Evo Morales ha proseguido una campaña internacional política diplomática con influyentes y grandes potencias en toda la comunidad internacional. Tenemos experiencia con esta Corte, que no falla 100% conforme a derecho y, en el fallo de la demanda con Perú, utilizaron un componente de equidad político que le costó a nuestro país 22 mil kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva de mar”, enfatizó Tarud.

Bajo este marco, el ex diputado exhibió su profunda preocupación en el rol que ha tomado el Gobierno de Chile en el tema, “constato con incomodidad un relajo, flojera e inacción por parte del Gobierno. El principal conductor es el Presidente de la República y él ha estado más preocupado de la situación de Venezuela y Nicaragua que, si bien, son de nuestra atención, lo verdaderamente importante para un Gobierno es cuidar nuestra soberanía”.