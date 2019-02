Nacional 17-02-2019

Ex empleado del Arzobispado: Francisco Cox tenía una red de protección

Un ex empleado del Arzobispado de La Serena denunció que el cuestionado ex obispo Francisco Cox tenía una red de protección al interior de la Iglesia Católica y en la misma ciudad. Tomás Yávar, integrante de la comunidad Agustina de Chile, manifestó que “había una certeza que Cox tenía ciertas conductas con algunos jóvenes en ese departamento. A mí me llamaba mucho la atención que Cox se sentía muy blindado, porque tenía actitudes poco prudentes o muy ‘carepalo’, porque nosotros estábamos en el patio de al frente y pasaba él con una persona y lo saludaba, lo abrazaba y le daba un beso en la boca o muy cerca de la boca”. En una entrevista con el diario La Región, Yávar precisó que Cox realizaba fiestas en un departamento y que “era un tema muy sabido por personajes públicos y políticos, y que en eso había una cierta red de protección, de reuniones”. “Mientras yo trabajé en el Arzobispado, que fueron casi siete años, siempre escuché de esas fiestas. En ese lugar yo sabía y también me lo dijeron, que Cox llevaba a sus regalones, a cabros que él ayudaba, que eran universitarios; eso era un comentario muy sabido dentro del Arzobispado”, precisó. “Todos hacíamos la misma lectura, que eran cabros mayores de edad y que sabían lo que hacían (...) Era una verdad decir que la casa blanca (Arzobispado) estaba llena de homosexuales. Esa era una certeza y yo lo supe antes de llegar, cuando estaba en Santiago”, recordó