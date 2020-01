Crónica 14-01-2020

Ex Gobernadora, Claudia Aravena, encabeza lista ganadora de la DC en Linares

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones regionales y comunales de la Democracia Cristiana



Fueron once las regiones en que el Partido Demócrata Cristiano tuvo elecciones este domingo, y en Linares desde temprano se abrieron las urnas para que los militantes votarán. Finalmente el resultado (estrecho) dio el triunfo a la lista 2, encabezada por la ex Gobernadora, Claudia Aravena Lagos, junto a Jaime Dennett y Hugo Cifuentes.





“Agradecer a mis camaradas de la comuna de Linares, que han confiado en mí persona para poder llevar adelante los valores de la Democracia Cristiana , los valores del humanismo cristiano”, detalló Aravena.





Además, la presidenta comunal electa enfatizó en que “fue una campaña limpia, una campaña que nos permitió reencontrarnos con muchos, así que la verdad que con mucha satisfacción asumimos este nuevo desafío del día de hoy”. Así, se mostró feliz por asumir este liderazgo en la comuna y dentro del Partido de la Democracia Cristiana.





En cuanto a la elección de la Directiva Regional ganó la lista encabezada por Gerardo Muñoz Riquelme. Cabe detallar que ayer aún no se conocen los resultados para la Delegados a la Junta Nacional.