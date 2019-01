Deporte 18-01-2019

Ex jugadores albirrojos se cansaron de esperar y ficharon por otros clubes

Aunque en la presentación del proyecto Linares es de Primera, el empresario Gabriel Artigues señaló que a más tardar a fines de febrero podría conocerse al nuevo cuerpo técnico, el cual de acuerdo a las averiguaciones que hemos realizado no estaría en los planes de esta nueva administración, Rubén Martínez. Además, hemos visto como jugadores que fueron pilares fundamentales de temporada anterior ya han fichado por otras instituciones. Quizás se aburrieron de esperar algún llamado, porque no nos olvidemos que la empresa Mas CORP SPA es la encargada de administrar la parte deportiva.

Es el caso de quien fue pilar fundamental en la defensa, Alejandro Fariña, ya habría estampado su rúbrica en Trasandino. Sigue la lista con el volante Matías Parra, que ya lo hemos visto con la indumentaria del equipo de República de Hualqui, cuadro de Tercera B.

Johan Barrera, otro de los albirrojos que si bien es cierto no tuvo una buena temporada, pero los pocos partidos que jugó le sirvieron para firmar en el cuadro de Salamanca.

CRÉDITOS LINARENSES

En la conferencia de prensa donde se firmó el compromiso de la nueva administración deportiva albirroja, estaban dos jugadores: Lucas Mondaca y Cristian Monsalve, quienes, fueron destacados por Artigues que entregó a través de sus palabras la continuidad de estos dos jugadores con sello linarense. Para Lucas Mondaca, será un gran desafío: “espero realizar una buena temporada, a entrenar bien la pretemporada para prevenir lesiones y a dar lo mejor en este 2019. Estoy muy contento con la llegada de Gabriel y los nuevos rostros, creo que harán un buen aporte a la institución, quizás mejorar en la parte deportiva y feliz de su llegada”.

Por su parte Cristian Monsalve, quien fue uno de los jugadores revelación de la temporada anterior, dijo que buscará la revancha: “en lo personal una motivación extra y esperamos que este año sea de alegría que nos permita por fin volver al fútbol profesional. Estuvimos a dos puntos de entrar a la liguilla, pero ahora vamos con todo, en lo personal ya estoy trabajando la parte física para estar en excelentes condiciones para iniciar los trabajos de pretemporada”.

PRUEBA DE JUGADORES

Aunque todos sabemos que será la nueva empresa la encargada de administrar la parte deportiva, vale decir contratar al nuevo cuerpo técnico y jugadores, para no perder la identidad del club se realizará una prueba masiva de jugadores, programada para el próximo jueves 24 de enero, donde podrán participar los nacidos entre los años 1996 y 2001, en la cancha del Instituto Politécnico, donde las principales características que deben tener son: Condiciones óptimas de salud para desempeñarse en rendimiento requerido para el fútbol, No pueden asistir con indumentaria de otros equipos; llevar zapatos de fútbol, short, canilleras, camiseta y deben ser de nacionalidad chilena.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo